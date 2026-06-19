Pred vrati bencinski spektakel na Gorjancih

Sodobna trasa pelje v dolžini 4300 metrov od Gornje Težke vode do Velikega Cerovca preko kar triindvajsetih ovinkov z blizu tristo metri višinske razlike. Za spektakel pa bo tokrat skrbelo 88 prijavljenih vozil - od tega skoraj polovica starodobnikov, saj dirka šteje za evropsko prvenstvo starodobnih vozil.

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S štartno številko ena na nosu dirkalnika Wolf GB08 thunder se bo s traso na Gorjance spopadal mojster formul in športnih prototipov Vladimir Stankovič, med tujimi dirkači pa največ pričakujemo od Syzomonna Piekoša z Mitsubishijem Lancerjem in Karela Krupa s Škodo Fabio ST.

Favorit v državnem prvenstvu je Milan Bubnič, ki letos na štirih dirkah še ni bil premagan. FOTO: Bubnič

Favorit v državnem prvenstvu je Milan Bubnič, ki letos na štirih dirkah še ni bil premagan. Borbo za novo zmago mu bo na Gorjancih rahlo olajšala odsotnost rivala in lanskoletnega zmagovalca te dirke Mateja Grudnika, ki z veliko prenovo pripravlja svoj dirkalnik za naslednjo dirko v Ilirski Bistrici.

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