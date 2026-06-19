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Pred vrati bencinski spektakel na Gorjancih

Ljubljana, 19. 06. 2026 12.57 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
David Stropnik
Dirka

Po relijih v Vipavski dolini in okolici Velenja ter kar dveh gorskih dirkah na Planini se dirkanje seli na Dolenjsko - na Gorjance, ki veljajo za eno zibelk avtomobilističnega športa na slovenskih cestah, saj se je tu prvič dirkalo že leta 1951.

Sodobna trasa pelje v dolžini 4300 metrov od Gornje Težke vode do Velikega Cerovca preko kar triindvajsetih ovinkov z blizu tristo metri višinske razlike. Za spektakel pa bo tokrat skrbelo 88 prijavljenih vozil - od tega skoraj polovica starodobnikov, saj dirka šteje za evropsko prvenstvo starodobnih vozil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

S štartno številko ena na nosu dirkalnika Wolf GB08 thunder se bo s traso na Gorjance spopadal mojster formul in športnih prototipov Vladimir Stankovič, med tujimi dirkači pa največ pričakujemo od Syzomonna Piekoša z Mitsubishijem Lancerjem in Karela Krupa s Škodo Fabio ST.

Favorit v državnem prvenstvu je Milan Bubnič, ki letos na štirih dirkah še ni bil premagan.
Favorit v državnem prvenstvu je Milan Bubnič, ki letos na štirih dirkah še ni bil premagan.
FOTO: Bubnič

Favorit v državnem prvenstvu je Milan Bubnič, ki letos na štirih dirkah še ni bil premagan. Borbo za novo zmago mu bo na Gorjancih rahlo olajšala odsotnost rivala in lanskoletnega zmagovalca te dirke Mateja Grudnika, ki z veliko prenovo pripravlja svoj dirkalnik za naslednjo dirko v Ilirski Bistrici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Že jutri sta na sporedu dva treninga, v nedeljo pa po dopoldanskem ogrevanju (tretjem treningu) dve popoldanski vožnji.

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KOMENTARJI1

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Sil Ka 1
19. 06. 2026 14.46
Za takšne dirke pa ekologija in izpušni plini ni nikakršni problem. Sicer pa so "zeleni" zelo glasni.
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