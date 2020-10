Roglič pred začetkom Vuelte: Delali bomo za tistega, ki bo imel boljše noge

V torek se s prvo etapo od Iruna do Arrateja začenja dirka po Španiji. Na njej bo med glavnimi favoriti znova tudi Primož Roglič, ki si bo vlogo kapetana pri Jumbo-Vismi delil s Tomom Dumoulinom. Oba sta na novinarski konferenci pred začetkom poudarila, da bo ekipa dirkala za tistega, ki se bo izkazal za boljšega. Roglič je dodal, da mu hribovit začetek ustreza in da bo že takoj videti, kdo je na Iberski polotok prišel v dobri formi.

"Taktika je enaka kot na Touru. Prišli smo z odlično ekipo, jaz in Tom Dumoulinsva vodji. Videli bomo, kdo bo boljši in za koga bomo delali, a oba začenjava kot kapetana," je načrte Jumbo-Visme pred začetkom razkril Primož Roglič. Slovenski as je rumeno majico na dirki po Franciji obdržal vse do predzadnjega dne, ko ga je z izjemno predstavo premagal Tadej Pogačar, a se je 30-letni Kisovčan hitro pobral z izjemnim slavjem na enodnevni dirki Liege–Bastogne–Liege. Roglič je tako dodal, da časa za oziranje v preteklost ni bilo in da se je takoj po koncu Toura osredotočil na naslednje izzive. "Vse se je odvijalo zelo hitro. Takoj sem sprejel, kar se je zgodilo, in že začel gledati v prihodnost, proti prihajajočim dirkam." Slovenskemu asu pa je to tudi odlično uspelo. Spomnimo: 4. oktobra je postal sploh prvi Slovenec z zmago na enem od petih kolesarskih spomenikov.

"Tretji teden se zdi nekoliko lažji. V prihodnjih dneh pa bomo že izvedeli, kako dobri smo, saj so takoj na začetku gorske etape, kar mi je všeč in mi ustreza," napoveduje Roglič.

'Vuelta je nova priložnost'

Po drugem mestu ekipnega tovariša v Franciji je bil seveda razočaran tudi Dumoulin, ki je na Touru odlično deloval v vlogi pomočnika. "Zagotovo smo bili razočarani, da rumene majice nismo pripeljali v Pariz. A to je dirkanje. Tisti dan je bil Pogačar pač boljši in to smo morali sprejeti. Je, kar je. Vuelta je nova dirka in nova priložnost," se nadeja Nizozemec. Dumoulin je poudaril tudi, da je bilo zaradi natrpanega urnika za priprave na Vuelto zelo malo časa: "Po Touru smo odšli na klasike v Belgiji, nato sem bil dva tedna doma, kjer sem se skušal čim bolj spočiti. Ni idealno, a je za vse enako." "Razmere so precej drugačne, kot so bile lani, predvsem za nas, tekmovalce. Precej kratka sezona, a zelo zgoščena. Po Liegeu sem bil doma prvič po treh mesecih. Lepo je bilo priti nazaj. Po eni strani sem se poskušal čim bolj spočiti, po drugi pa se optimalno pripraviti. Vse stvari so zelo negotove; ne vemo, kaj pa se bo zgodilo. Lahko smo le srečni, da smo prispeli sem. Naredili bomo vse, da bomo čim bolje nastopali," deli podobno mnenje lanski zmagovalec Vuelte, ki je tudi letos željan uspehov.

icon-expand Lani smo na Vuelti dočakali poseben mejnik za slovensko kolesarstvo: Primož Roglič je bil prvi, Tadej Pogačar pa tretji. FOTO: AP