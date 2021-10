Janežičev trener se poslavlja od atletike: 'Na ženin račun ni več šlo'

"Z Lukom sva se po devetih letih sodelovanja razšla. Ocenil sem, da ne morem več delati v atletiki, saj leto in pol nisem imel pravih dohodkov. Ni mi uspelo priti do zaposlitve kot trener," je pojasnil Rok Predanič.

Kot je izpostavil, si je večkrat poskusil zagotoviti redni dohodek. "Vendar mi tega ni zagotovila niti Atletska zveza Slovenije niti Olimpijski komite Slovenije. Ker imam družino, pač ne gre, da bi živel na ženin račun. Ta trenutek še ne vem, kaj bom počel, sem pa se znova vpisal na fakulteto za šport, saj želim končati magisterij," je dodal.

Luka Janežič ima na sodelovanje s Predaničem lepe spomine. "Veliko sva dosegla. Doživel sem zelo veliko lepih trenutkov. Sedaj je čas, da naredim korak naprej in odprem novo poglavje. Z Rokom sva se razšla kot prijatelja," je pojasnil Janežič in dodal, da bo v kratkem na posebnem dogodku predstavil svojo novo ekipo.

Štiriinštiridesetletni Predanič je nekdanji spinter, ki je bil leta 2002 izbran tudi za najboljšega slovenskega atleta leta. Po končani športni karieri se je posvetil treniranju, največ časa pa je sodeloval s Horvatovo in Janežičem. Ta je z najboljšim časom sezone (45,36 sekunde) v polfinalu teka na 400 metrov avgusta letos na olimpijskih igrah v Tokiu zasedel skupno 15. mesto, in to kljub težavam s poškodbo v prvi polovici sezone.

Vodičan je že nastopil na OI in leta 2016 v Riu de Janeiru osvojil 17. mesto. Leta 2017 je bil na SP najvišje v dvorani leta 2017 v Birminghamu, kjer je bil sedmi, na prostem pa na 28. mestu v Pekingu leta 2015. Na evropskih prvenstvih je bil najbližje odličju v dvorani leta 2019 v Glasgowu, kjer je bil četrti, mesto nižje pa letos v poljskem Torunu. Na EP na prostem je bil dvakrat peti, leta 2016 v Amsterdamu in leta 2018 v Berlinu. Leta 2017 je postal evropski prvak do 23 let, dve leti prej je bil v tej kategoriji tretji.