Predčasno: Krimovke do jubilejnega 30. naslova državnih prvakinj

Rokometašice kluba Krim Mercator so si z zmago na zaostali tekmi 3. kroga 1. slovenske rokometne lige za ženske že dve tekmi pred koncem prvenstva zagotovile naslov državnih prvakinj. V Velenju so domačo ekipo premagale z rezultatom 33 : 21 in osvojile jubilejni, že 30. naslov v zgodovini kluba.