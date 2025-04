Predčasno slovo Swiatekove in Zvereva v Miamiju, Đoković ni stopil na igrišče

Devetnajstletna Alexandra Eala , ki je na glavnem turnirju nastopila s posebnim povabilom, se je nepričakovano uvrstila v polfinale. Izkoristila je tudi slabšo predstavo Ige Swiatek in se kot prva Filipinka uvrstila med zadnjih osem igralk na turnirju WTA 1000. Ohranila je tudi svojo osredotočenost, ko se je v drugem nizu borila z zaostankom 2:4 ter nato prišla do preobrata s štirimi zaporedno dobljenimi igrami.

V četrtfinalu je bil štirinajsti nosilec Grigor Dimitrov iz Bolgarije boljši od Argentinca Francisca Cerundola s 6:7 (6), 6:4 in 7:6 (3), četrta nosilka iz ZDA Jessica Pegula pa je s 6:4, 6:7 (3) in 6:2 ugnala Britanko Emmo Raducanu .

"Ne morem verjeti, to je neresnično. Tako sem srečna in tako blagoslovljena, da se lahko kosam s tako igralko na tem odru," je dejala Eala, ki je zdaj premagala tri zmagovalke turnirjev za grand slam na poti do zadnjih štirih v Miamiju. Pred tem je imela opravka z Jeleno Ostapenko in Madison Keys, preden je ugnala še štirikratno zmagovalko OP Francije Swiatek.

Eala se je pri 13 letih preselila v Španijo, da bi se pridružila akademiji Rafaela Nadala na Mallorci, Toni Nadal, Špančev stric in nekdanji trener, pa je bil v njeni loži na tej tekmi.

"Prepričana sem, da nisem igrala svoje najboljše igre, in čutila sem, da se mi je 'forehand' nekoliko porušil, tako da ni bilo udobno igrati in Alexandra je zagotovo izkoristila svoje priložnosti. Tako si je zaslužila zmago v tem dvoboju. Ne želim predolgo razmišljati o tem. Lepo se je učiti iz porazov, a pred nami so še druge stvari in vesela sem, da se bomo počasi preselili in igrali na pesku," pa je povedala Swiatek.

Miami, ATP 1000 (10 milijonov evrov):

- osmina finala:

Arthur Fils (Fra/17) - Alexander Zverev (Nem/1) 3:6, 6:3, 6:4;

- četrfinale:

Grigor Dimitrov (Bol/14) - Francisco Cerundolo (Arg/23) 6:7 (6), 6:4, 7:6 (3);

Miami, WTA 1000 (8,19 milijona evrov):

- četrtfinale:

Jessica Pegula (ZDA/4) - Emma Raducanu (VBr) 6:4, 6:7 (3), 6:2;

Alexandra Eala (Fil) - Iga Swiatek (Pol/2) 6:2, 7:5.