Predčasno v polfinale! Šeško za svoj zadnji mladinski turnir pripravlja 'veliko stvar'

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Nov odličen obračun je za Žigo Šeškom, ki se je tokrat pomeril z dve leti mlajšim Američanom. Jordan Lee je bil v prvih dveh nizih kar trd oreh za 18-letna Hrastničana, a v tretjem nizu ni bilo več dvoma o tem, kdo bo slavil. S to zmago se je osemnajstletni Slovenec zavihtel na prvo mesto skupine A in si še pred zadnjim obračunom skupinskega dela zagotovil nastop v polfinalu, ki bo potekal v soboto.

World Tennis Tour Junior Finals je zaključni turnir mladinske sezone, na katerem nastopa osem najboljših igralcev in osem najboljših igralk zadnjih 12 mesecev na mladinski turneji Mednarodne teniške zveze (WT).



Po pomenu in formatu predstavlja mladinsko različico zaključnega turnirja ATP in WTA ter sodi med najprestižnejša tekmovanja v mladinskem tenisu. Pomen turnirja potrjujejo tudi nagrade. Zmagovalca v moški in ženski konkurenci prejmeta po 1000 točk za mladinsko svetovno lestvico, kar je enako številu točk za zmago na mladinskem turnirju za grand slam.

Žiga Šeško FOTO: Teniška zveza Slovenije

Udeleženci si razdelijo tudi 200.000 evrov potovalnih štipendij, katerih višina je odvisna od končne uvrstitve. Zaključni masters je obenem pomembna priložnost za spoznavanje življenja profesionalnih igralcev. Tekmovalci ob športnem delu programa spoznavajo tudi kitajsko kulturo in se udeležujejo aktivnosti, ki jim približajo izzive in vsakdanjik profesionalnega tenisa.

Kaja Juvan FOTO: AP