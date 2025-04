Predčasno znani vsi polfinalisti

Po obračunih v skupini B so sedaj znani vsi štirje polfinalisti končnice slovenskega rokometnega prvenstva. Ljubljančanom in Velenjčanom sta se pridružili še zasedbi Celja Pivovarne Laško in Trima iz Trebnjega.

OGLAS

Paulo Pereira poveljuje Celjanom FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Rokometaši RK Celje Pivovarna Laško so zanesljivo slavili v Ribnici. Z rezultatom 32:25 so bili boljši od varovancev Jana Puclja. "Začeli smo odlično in si priigrali pet zadetkov prednosti, nato pa so prišle do izraza naša neizkušenost, preveč izgubljenih žog, kar je ekipa Celja znala izkoristiti. Naredili so velik delni izid, do konca tekme pa jih nismo uspeli ujeti. Točki sta žal odšli v Celje," je po domačem porazu povedal Igor Žabić.

"Za nami je težka tekma proti zelo dobri ekipi Ribnice. Po remiju v Slovenj Gradcu smo danes stopili skupaj in šli odločno po zmago. Celi teden smo dobro trenirali in menim, da smo zmago zasluženo osvojili. Imamo še veliko prostora za napredek, Ribničanom pa čestitke za prikazano igro in veliko sreče v nadaljevanju sezone," je po potrjenem mestu v polfinalu dejal Luka Perić. V Slovenj Gradcu pa so si polfinalno vstopnico priigrali Trebanjci, ki so domačo zasedbo premagali z rezultatom 36:30.

Rokometaši Slovana po pokalni lovoriki napadajo še prvenstvo FOTO: RD Slovan icon-expand

Gorenje Velenje je v četrtem krogu potrdilo nastop v polfinalu državnega prvenstva. Varovanci Zorana Jovičića so na tekmi kroga slavili proti Krki iz Novega mesta z rezultatom 24:20. Slovan si je že zagotovil polfinalno vstopnico v končnici državnega prvenstva. Ključ do današnje zmage je bil udaren drugi polčas, s katerim so Ljubljančani zapečatili usodo domačih, ki se jim tako obeta dvoboj za končno sedmo mesto.

Gorenje je tudi v polfinalu, kjer ga (najverjetneje) čaka sosedski derbi s Celjem. FOTO: Luka Kotnik icon-expand