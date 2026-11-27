Slovenke so dvoboj v Labinu začele odlično. Dva uspešna nasprotna napada, ki sta ju zaključili Nuša Fegic in Ema Abina, ter vodstvo Slovenk s 3:0 so hrvaško klop že po 101 sekundi tekme prisile v prvo minuto odmora. Ta razmerja moči na igrišču ni spremenila. Ob izteku 20. minute je Slovenija povedla s 14:7. Nekaj dodatnega vetra v jadra tekmic jim je osem minut kasneje omogočilo znižanje zaostanka na 13:16, Nataša Ljepoja pa je s sireno Sloveniji prinesla štiri gole naskoka ob odhodu na glavni odmor (17:13).
V drugem polčasu je slovenski selektor Dragan Adžić zaprto tekmo za javnost izkoristil in obilo priložnosti ponudil tudi igralkam z rezervne klopi ter tako pred 10. slovenskim nastopom med evropsko elito dobil številne odgovore.
Hrvatice so dolgo časa Slovenkam dihale za ovratnik, priključek pa ujele v 51. minuti, ko so izenačile na 21:21. Sledilo je še nekaj izenačenj, a je bila slovenska izbrana vrsta vseskozi pol koraka pred tekmeci. Ključna trenutka sta se zgodila v zadnji minuti tekme – Zala Vuk je 45 sekund pred koncem ubranila ugoden strel z levega krila, 11 sekund pred koncem pa je Fegic z golom za 28:26 potrdila slovensko zmago.
"Tekmo smo začele zelo dobro, tako v napadu kot tudi v obrambi, kjer nam je Maja Vojnovič z nekaj obrambami pomagala priti do hitrih nasprotnih napadov. Nato smo se v igri nekoliko zaustavile, a ne glede na to je tekma pokazala, kje smo dobre in katere malenkosti bo še potrebno porpaviti. Skoraj vse smo dobile priložnost za igro, kar je prav tako zelo pomembno," je po tekmi dejala Tjaša Stanko, ki je svoj deveti gol zadela takoj na začetku drugega polčasa in v nadaljevanju ni več stopila na igrišče.
Slovenke so jeseni že imele dve pripravljalni akciji. Septembra so nastopile na mednarodnem turnirju v češkem Chebu, kjer so premagale Poljsko in Češko ter izgubile proti norveški ekipi B, prejšnji mesec pa so odigrale še dve pripravljalni tekmi na Slovaškem in na obeh slavile. Evropsko prvenstvo bo med 3. in 20. decembrom v Romuniji in Turčiji ter na Slovaškem, Češkem in Poljskem. Cilj slovenskih rokometnih prvokategornic na njihovem jubilejnem desetem celinskem tekmovanju je preboj v glavni del tekmovanja.
Slovenija bo v skupinskem delu nastopila v romunski Oradei, kjer jo med 3. in 7. decembrom čakajo Islandija, Madžarska in Črna gora. Najboljši dve reprezentanci iz skupine A bosta ostali v Romuniji in se v glavnem delu tekmovanja med 10. in 15. decembrom v Cluj-Napoci pomerile z dvema najboljšima iz skupine B (Norveška, Romunija, Švica in Severna Makedonija) ter skupine C (Danska, Španija, Turčija in Grčija).
Izid:
Slovenija - Hrvaška 26:28 (13:17)
Slovenija: Vojnovič, Đajić, Vuk, Novak, E. Abina 4, A. Abina 1, Hrvatin 1, Fegic 5, Ljepoja 3, Bajc, Barukčić, Čopi, Marković 2, Puncer 1, Kogovšek 1, Stanko 9, Jurič 1.
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