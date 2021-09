Predsednik Mednarodne judoistične zveze navdušen nad Fabjanovim budokanom

Mariusz Vizer je bil nad videnim na Lopati pri Celju navdušen. Gre za objekt, v katerem je Marjan Fabjan s svojimi varovankami ustvaril kar šest olimpijskih kolajn, ki so jih osvajale Lucija Polavder, Urška Žolnir, Ana Velenšek in Tina Trstenjak. A kot dodaja Vizer, Fabjana ni nagradil le za uspehe s slovenskimi judoisti, pač pa tudi za sodelovanje in pomoč, ki jo je pri vadbi Fabjan nudil tujim tekmovalcem in trenerjem, s katerimi je nesebično delil judoistično znanje. "Zame je izjemna čast, da sem si lahko v živo ogledal to lokacijo, se srečal z Marjanom Fabjanom, pa tudi z dekleti, ki so osvajala kolajne," je na obisku v Celju povedal predsednik IJF. Še več, videno je označil za model, po katerem bi lahko gradili tudi druge centre. "Prav je, da se dogovorimo za program, s katerim bi lahko podprli ta center in naš šport." Vizer je s posebnimi skulpturami obdaroval tudi slovenske nosilke olimpijskih kolajn. Na drugi strani pa je Fabjan zanj pripravil poseben kolaž, v katerem so predstavljeni najpomembnejši dosežki njegovih varovancev. Vizer se bo pred potjo v Zagreb, kjer bo konec tedna potekala velika nagrada, v četrtek srečal tudi z drugimi predstavniki slovenskega juda. Bržkone jih bo pozval, naj končno uredijo stanje na zvezi, kjer še vedno čakajo novega predsednika.