Predsednik Pahor še zadnjič sprejel najboljše slovenske športnike

V nagovoru je Borut Pahor, ki se poslavlja od predsedniške funkcije, malo v šali obljubil, da tokrat desetič in zadnjič prireja takšen sprejem. Poudaril je, da so prav športniki tisti, ki v svetu najbolj skrbijo za ugled in prepoznavnosti Slovenije, izpostavil pa še en pomemben vidik delovanja športnikov v družbi.

"V vaši družbi sem vedno čutil, da sem blizu ljudem, ki imajo posebno vlogo, ki je mnogi nimajo, tudi če bi jo hoteli imeti. Da so vzor našim otrokom. Mlade sem v pogovorih o vaših uspehih opozoril, da so bili vmes tudi porazi in da so nekateri zmagovalci, redki pa tudi šampioni. To je nekaj, kar je del vašega poslanstva, čeprav se morda tega niti ne zavedate," je Pahor dejal o vplivu, ki ga imajo športniki na otroke in mladino.

Opozoril je, da so prav mladi najbolj dovzetni za vpliv športnikov, ti jih navdušujejo z zmagami, pokažejo pa tudi to, da se lahko po porazih spet dvignejo.

"Zahvalil bi se vam, da opravljate to pomembno poslanstvo. V zadnjih desetih letih sem na tem srečanju pred novim letom in pred vašo prireditvijo bil v družbi ljudi, ki opravljajo poslanstvo, ki ga nihče drug ne more in se vam želim kot predsednik republike v imenu vseh naših ljudi zahvaliti," je še dodal Pahor.