Predsednik RZS: Z Zormanom smo se pogovorili

Rokometna vročica, za katero so poskrbeli slovenski prvoligaši, je za hip ugasnila. Kot nalašč v trenutku vrelišča, ki so ga klubi zakuhali. Najprej Trebanjci z opozarjanjem na domnevne nepravilnosti pri sodniških odločitvah, že pred tem, po pokalnem porazu v polfinalu, je trener Slovana Uroš Zorman dvignil pritisk navijačem Celja Pivovarne Laško, skratka, polfinale je bilo prežeto s čustvi vseh vpletenih. A najbolj pomembna ob koncu je zmaga rokometa, reklama za šport, ki je v preteklosti Sloveniji prinesel toliko lepega, tudi medalji z evropskegega prvenstva in svetovnega, konec koncev, polfinale olimpijskih iger, kar je za deželo na sončni strani Alp primerljivo z osvojeno medaljo.

Bor Rozman ima z Rokometno zvezo Slovenije polne roke dela, zadnji koraki v pravo smer, od finančne sanacije, do ekspresne analize sojenja, tudi ukvarjanje s klubskim rokometom pa kažejo, da se stvari vendarle odvijajo v pravo smer. FOTO: Damjan Žibert

V okoliščinah, v katerih slovenski rokomet napreduje pa je to brez dvoma medalja. Za razliko od najboljših reprezentanc nima poklicnega selektorja, kaj šele česa drugega. A vrnimo se na klubsko raven, vroče dogajanje v zadnjih dneh. Medtem, ko so v Trebnjem povzdignili glas nad sojenjem obračuna z ljubljanskim Slovanom, izpostavili sumljivih zadnjih 12 sekund v prestolnici, pri čemer so na dan privreli številni dogodki iz letošnje sezone, so na Kodeljevem z izjavo za javnost, poimenovano Odziv na gonjo proti RD LL Grosist Slovan, odprli še eno temo na katero klubi, tako ali drugače redno opozarjajo.

Sojenje, sodniški kriterij, regularnost prvenstva. "Dotakniti se moramo tudi večkrat omenjene tekme v Ribnici. Tam sta sodnika želela svoje delo opraviti korektno. Tekme nista zaključila, kot se je to zgodilo v Škofji Loki, pa tudi v sredo v Ljubljani, temveč sta si situacijo ogledala na tablici, ki jo je – kot vedno – zagotovil domači klub. Če videoposnetek v Ribnici ni deloval tako, kot bi moral, za to najbrž ni odgovoren Slovan. Ali pač, po mnenju nekaterih? Pri ustvarjanju gonje proti našemu klubu se seveda nehote pozablja na druge podobne primere. Takoj se spomnimo gostovanja nekega drugega kluba prav tako v Škofji Loki, pa ene tekme v Novem mestu in vsaj ene v Slovenj Gradcu. Bolj konkretni ne bomo, ker nikoli ne želimo izvajati dodatnega pritiska na slovenske sodniške pare. Zanimiva pa bi bila primerjava, kolikokrat se je na njih vršil pritisk s strani vodstva RD Slovana in kolikokrat s strani vodstva naših konkurentov. Še enkrat poudarjamo, da sodniki nimajo lahkega dela. Verjamemo, da bodo v nadaljevanju sezone sodili čim bolj pravično in ne bodo podlegli močnemu pritisku s strani posameznih klubov," so med drugim zapisali v izjavi za javnost, izpostavili 5 tekem na katerih je po njihovi strokovni oceni prišlo do napak. Prvenstvo je, če to sporočajo iz vrst državnih prvakov, neregularno.

RZS odgovarja Slovanu in klubom

"Poudarjamo, da regularnost slovenskega državnega prvenstva v ničemer ni pod vprašajem. Tekmovanja potekajo v skladu z veljavnimi akti Rokometne zveze Slovenije, predvsem Pravilnikom o rokometnih tekmovanjih ter drugimi pravili, ki določajo izvedbo rokometne igre. Ob tem obžalujemo, da v javnem prostoru prihaja do interpretacij, ki pogosto ne temeljijo na poznavanju veljavnih pravil in postopkov, pri čemer RZS vse morebitne pripombe obravnava v okviru predvidenih institucionalnih mehanizmov, kjer se zagotavlja strokovna in nepristranska presoja. Naš cilj ostaja jasen, zagotavljati pregledno, strokovno in korektno izvedbo tekmovanj ter ohranjati zaupanje vseh udeležencev v sistem tekmovanja," je za 24ur.com povedal predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman, ki skupaj s sodelavci skrbi, da bi konec meseca junija RZS poplačala vse dolgove, da bi v prihodnje zadihala s polnimi pljuči in vrnila slovenski klubski rokomet, posledično pa reprezentančnega, tja kamor si zasluži.

Pri Slovanu so namignili na neregularnost tekem. Pritrdil dogodkom v Ribnici in Škofji Loki, v razmislek RZS ponudil še nekaj drugih tekem, tudi v Novem mestu, Slovenj Gradcu. FOTO: RD LL Grosist Slovan

In glede na praktično popolno sodniško predstavo enega najboljših sodniških parov na svetu, Bojana Laha in Davida Soka, tudi sodnikov, za korektno izvedbo končnice državnega prvenstva, izven slovenskih meja ne bodo iskali. "Rokometna zveza Slovenije za vse tekme državnega prvenstva zagotavlja delegiranje najkakovostnejših slovenskih sodniških parov, ki so v danem trenutku na voljo. V skladu s potrjeno A listo je teh sodnikov dovolj, zato potrebe po vključevanju tujih sodnikov ne vidimo. Poudarjamo tudi, da se v Sloveniji ne uporabljajo 'slovenska rokometna pravila igre', temveč mednarodna pravila igre, kot jih določata Mednarodna rokometna zveza (IHF) in Evropska rokometna zveza (EHF). Zato se je Komisija za sojenje, katere del sta tudi mednarodno najvišje rangirana slovenska sodnika, ki je pristojna za obravnavo tovrstnih vprašanj, kot je bilo v primeru tekme v Ljubljani, v konkretnem primeru obrnila na IHF z namenom dodatne strokovne potrditve interpretacije pravil, kar je sledilo tudi zahtevi, podani v pritožbi s strani RK Trimo Trebnje. Pridobljeno mnenje pa je, kot je že znano, le še potrdilo pravilnost mnenja, ki so ga podali slovenski strokovnjaki. Vedno pa je tako, da bo nekomu odločitev v takšnih in podobnih zadevah všeč, drugemu pač ne. Vse deležnike rokometa pa pozivamo, da odločitev strokovnjakov na svojem področju spoštujejo," dodaja Rozman, RZS pa je po tekmi na Kodeljevem, ki jo je Slovan dobil s 37:36, si priigral prvo zmago v polfinalu domačega prvenstva, dokazala, da vse zamude pri odločanju ne pridejo več v poštev. Če je bilo analizo sojenja opraviti ekspresno, v manj kot 48 urah, mora to postati standard tudi za prihodnje. Ne le, ko gre za sodniške analize, ampak tudi presojanje disciplinskega sodnika.

Poziv k spoštljivi komunikaciji

Pri Rokometni zvezi Slovenije si in si bodo tudi v prihodnje prizadevali za spoštljivo komunikacijo med vsemi deležniki, torej za konstruktivni dialog. In tu se je potrebno vrniti na začetek zapisa – dokler ima Slovenija za selektorja postavljenega človeka, ki deluje v dvojni vlogi, je to ekstremno težko.

Pri Rokometni zvezi Slovenije so se pogovorili z Urošem Zormanom. FOTO: Damjan Žibert