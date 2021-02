Selektor Vranješ dobil zaupnico predsedstva RZS

Slovenija bo prvo akcijo imela že v mesecu marcu. Najprej jo čaka kvalifikacijska tekma s Poljsko za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022, med 12. in 14. marcem pa bo na sporedu še bolj pomemben kvalifikacijski turnir za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. V Berlinu se bo pomerila z Nemčijo, Švedsko in Alžirijo, v primeru prvega ali drugega mesta pa se bo četrtič prebila na olimpijske igre po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Rio de Janeiru 2016.

"Vesel sem, da bo Vranješ v prihodnje veliko bolj vpet v delo v Sloveniji ter intenzivno sodeloval s klubi in našimi strokovnjaki, kar je bilo v minulem letu zaradi njegovega dela na klubskem področju v Kristianstadu in predvsem pandemije novega koronavirusa skorajda onemogočeno. Zdajšnji reprezentančni rod ima skupaj s selektorjem vso podporo predsedstva RZS, v izjemno zahtevnem letu se veselimo novih reprezentančnih akcij," je dodal Bobinac.

"Slovenski rokometaši so v preteklosti boljše izide dosegali, ko niso bili v vlogi favoritov. Predsedstvo RZS zavoljo tega v Berlinu ne bo izvajalo nobenega tekmovalnega pritiska na igralce, čeravno si vsi želimo nastopa v Tokiu,"je še dodal prvi mož zveze.

Švedski strokovnjak na slovenski klopi je po končanem svetovnem prvenstvu naredil podrobno analizo nastopov svojih varovancev v Egiptu. Vranješ je predvsem obžaloval, da po lanskem evropskem prvenstvu na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, kjer so osvojili četrto mesto, niso odigrali nobene tekme ali opravili skupnega treninga. Prvo skupno akcijo so imeli v prvi polovici januarja, ko sta bili na sporedu kvalifikacijski tekmi z Nizozemci za EP 2022, po prepričljivi zmagi v deželi tulipanov s 34:23 so na povratni tekmi v Celju igrali neodločeno 27:27.

"V zadnjem letu smo opravili le 14 skupnih treningov. Številni moji varovanci na reprezentančni zbor niso prišli optimalno pripravljeni, od igralcev v tujini sta le Miha Zarabecin Rok Ovniček imela kontinuiteto nastopov, drugi pa ne zavoljo ostre konkurence v svojih klubih ali pa okužb z novim koronavirusom," je uvodoma dejal Vranješ.

Po njegovem mnenju je bila slovenska igra v obrambi na dokaj visoki ravni, predvsem po porazu z Rusijo. Največje vrzeli so bile v napadu, predvsem problematična je bila leva stran, odločno premalo je bilo nasprotnih (pol)protinapadov, slovenski rokometaši so slabo izkoristili svoje prednosti v hitrosti in kreativnosti.

Vranješ je še dodal, da bo bržkone že prihodnji teden prišel v Slovenijo ter si ogledal pet tekem državnega prvenstva in opravil številne pogovore s svojimi kolegi. Glede olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Berlinu pa je dodal, da zaradi dokaj bližnjega sporeda tekmovanja in pomanjkanja časa ne bo posegel po bistvenih kadrovskih spremembah bodisi na igralskem bodisi v strokovnem kadru.