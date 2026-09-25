Prekletstvo domačega terena

Milano. Dva odbojkarska spektakla z Italijani v glavni vlogi. Zlata medalja azzurov. Vložek v maksimalni možen organizacijski obseg Eurovolleyja 2026 se bo izplačal. Še več, Italija bo pridobila dodatna sredstva, ki bodo vložena v nadaljnji razvoj športa, ki ga imajo prebivalci Apeninskega polotoka v dednem zapisu. Tako je bil videti idealen scenarij. A Simone Giannelli in druščina, z legendarnim Ferdinandom Fefejem de Giorgijem na klopi, bodo v prestolnici Lombardije zgolj kot gledalci. Izpad v četrtfinalu turnirja pomeni rezultatsko katastrofo, saj so bili gostitelji skupinskega dela (Modena), izločilnih bojev (Torino) in zaključnega turnirja (Milano) prepričani, da se jim kaj takšnega ne more zgoditi. A šport je ravno zaradi nepredvidljivih scenarijev tako zelo poseben.

Prepričan sem, da se lahko Finci in gostitelji zaključnega turnirja srečajo še 50-krat in je scenarij, da bodo borbeni odbojkarski predstavniki s severa Evrope težko dobili več kot niz. A na najpomembnejši tekmi turnirja doslej so bili boljši. Luka Marttila je barko vodil do praga uspeha, v ključnih trenutkih so do izraza prišle izkušnje Joonasa Jokkele. Dokaz, da je v vrhunskem športu mogoče prav vse, sploh v izločilnih bojih, ko odloča ena tekma, bolje rečeno, ena žoga, ki lahko spremeni potek dvoboja. In tu se vrnemo na začetek zapisa – Italijani so bili prepričani, da imajo avtocesto do nove medalje na evropskem prvenstvu, pokupili naj bi veliko večino vstopnic za polfinalni dan in finale turnirja, zdaj pa njihovih ljubljencev tam ne bo.

Selektor slovenskih odbojkarjev Fabio Soli je kot prvi uspel reprezentanco popeljati med tri najboljše v Ligi narodov. Kako visoko jih lahko popelje na evropskem prvenstvu? FOTO: Profimedia

Kaj se bo dogajalo z vstopnicami na črnem trgu, je nemogoče napovedati, prvi so na letošnjem Eurovolleyju to občutili Bolgari, ki so s tekmovanjem končali v osmini finala, čeprav je Bolgarska odbojkarska zveza vplačala še kotizacijo za organizacijo tekem osmine in četrtfinala. In Bolgari so kot svetovni podprvaki verjeli, da lahko na krilih domačih navijačev naredijo tisto nekaj, česar v zgodovini še niso. Pa so se opekli, za nameček imeli razprodano dvorano v Sofiji, za dvoboj Nemčija – Poljska pa je potem oživel črni trg.

Rezultat ne sme biti merilo

Že res, da je rezultat kluba, reprezentance najbolj prepričljivo vabilo na tekmo, da zmage predstavljajo reklamo, ki je ni moč kupiti in ima odstotkovno gledano brez dvoma najboljšo učinkovitost, a prihajajo tudi trenutki neuspešnosti. Ravno zato se odbojka že leta trudi, da bi se z organizacijo športnih spektaklov približala košarkarski ligi NBA. Svetlobni efekti, šovi pred in med dvobojem, pestro dogajanje v navijaški coni pred tekmo, navijaška vasica ... vse to predstavlja način, s katerim želijo organizatorji približati šport kar najširši množici. Kako jim bo uspelo v Milanu, bomo videli v naslednjih dveh dneh. Brez dvoma bo Fincev ogromno, to so dokazali ničkolikokrat doslej, Poljaki, ko igra reprezentanca in se bori za medaljo (zanima jih zgolj zlata), bodo našli način za prihod v Unipol Forum, slovenski navijači zaradi bližine Italije tudi zagotovo. Vprašanje pa je, kako bo s francoskimi ljubitelji odbojke.

Nekaj, s čimer si Italijani pred selitvijo reprezentanc na obrobje Milana niso belili glave. Bolj so razmišljali o tem, kaj še ponuditi podpornikom azzurov, da bodo zadovoljni ob osvojeni medalji zapuščali dvorano, ki je na zimskih olimpijskih igrah gostila tekmovanja v hitrostnem drsanju.

Recept? Podpora športnikom ne glede na rezultat