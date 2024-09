Premier in minister podelila nagrade junakom OI v Parizu

Glavne zvezde dogodka v protokolarnem objektu v Rožni dolini, ki so se ga udeležili še nekateri drugi vodilni predstavniki slovenskega političnega življenja ter predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Franjo Bobinac, so bili trije nosilci kolajn iz francoske prestolnice. Plezalka Janja Garnbret in judoistka Andreja Leški sta osvojili zlati kolajni, medtem ko se je kajtar Toni Vodišek z olimpijskega jadralskega prizorišča na Azurni obali v domovino vrnil z odličjem srebrnega leska.

Obe dobitnici zlate kolajne v Parizu sta iz letnega programa športa RS in od OKS prejeli po 70.000 evrov, njuna trenerja Roman Krajnik ter Luka Kuralt pa po 67.000 evrov. Odličje srebrnega leska Vodiška je bilo ovrednoteno na 58.125, njegov oče in trener Rajko je prejel 55.500 evrov.

OKS je odločitev o denarnih nagradah na letošnjem največjem športnem dogodku na svetu sporočil maja. Bronasta kolajna bi tekmovalcu oziroma tekmovalki v Parizu prinesla denarno nagrado v višini 49.250, trenerju pa 47.000 evrov. V kolektivnih športnih panogah - Slovenijo sta zastopali obe rokometni reprezentanci ter moška odbojkarska izbrana vrsta - je bila za zlato kolajno predvidena nagrada v višini 390.000 evrov (vodstvo 171.000), za srebrno 318.750 (vodstvo 140.250), za bronasto pa 267.500 (vodstvo 118.500).

Slovenijo je med 26. julijem in 11. avgustom v Parizu zastopalo rekordnih 90 tekmovalk in tekmovalcev, ki so nastopili v 17 športnih panogah, skupaj s strokovnim, zdravniškim in drugim osebjem pa je bila na igrah 197-članska slovenska olimpijska odprava.