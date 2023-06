Premierni nastop Pancarja v Indoneziji: Nič ne želim napovedovati ali obljubljati

Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se je preselila v Azijo, kjer jo v Indoneziji čakata dve dirki. Na obeh bo z licenco AMZS edini Slovenec v konkurenci dirkačev Jan Pancar . Prva preizkušnja bo na otoku Zahodna Nusa Tenggara, kjer bo 1.740 metrov dolga proga Sumbawa Samota kar hud izziv za slovenskega voznika, ki se bo prvič v karieri spopadel s to stezo. Ob vročini utegne biti sila moteč element za Pancarja tudi visoka vlažnost, ki je v tem delu sveta povsem običajna in je Evropejci nis(m)o vajeni.

Tudi mehka podlaga bo za desetouvrščenega v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v razredu MX2 nov preizkus zrelosti, na katerega se bo moral dobro pripraviti že na prostih treningih ter nato odzvati v kvalifikacijah in obeh vožnjah za točke svetovnega prvenstva. Na dirko je prijavljenih zgolj 23 voznikov, od tega trije domači fantje in tekmovalec iz Tajske, ki bodo bržčas sila težko konkurenčni najboljšim. To pomeni, da na progi ni pričakovati veliko gneče. Znova bo verjetno zelo pomembno dobro startati oziroma si po dolgi startni ravnini na prvem ovinku pripraviti pozicijo čim bolj spredaj, da ne bi prišlo do kakšnega zapleta. Pancar je z očetom v preteklem obdobju od zadnje dirke v Nemčiji, kjer je ponovil najboljši skupni rezultat v karieri, veliko časa posvetil startom, ki so mu letos nekajkrat uspeli po načrtih, a hkrati manjkrat, kot bi si želel. Zato je v ta namen dodelal motor in ga opremil s posebno, a dovoljeno elektroniko, ki mu bo zdaj v pomoč.