Preminil eden najpomembnejših mož slovenske atletike

Franc Mikec se je že v šolskih letih navdušil nad atletiko, po študiju prava v Ljubljani pa se je vključil v organizacijo športa in leta 1960 sodeloval pri pripravi zleta bratstva in enotnosti ter bil med ključnimi pobudniki gradnje stadiona Portoval v Novem mestu. Leta 1964 je prevzel mesto organizacijskega sekretarja Atletske zveze Slovenije ter nato na zvezi deloval štiri desetletja, vse do upokojitve leta 1996, a je tudi kasneje še sodeloval v različnih organih.

"S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju in ugledu slovenske atletike. Bil je športni novinar, mednarodni atletski sodnik, organizator številnih domačih in mednarodnih tekmovanj ter neutrudni promotor atletike med mladimi," so o Mikcu še zapisali na zvezi. Za svoje dolgoletno in predano delo je prejel številna priznanja, med njimi državno odlikovanje red zaslug za ljudstvo leta 1983 in Bloudkovo plaketo leta 1990.