Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Preminil eden najpomembnejših mož slovenske atletike

Ljubljana, 02. 06. 2026 21.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Franc Mikec

Poslovil se je Franc Mikec, dolgoletni športni delavec, organizator, novinar in eden najpomembnejših soustvarjalcev razvoja slovenske atletike, so zapisali pri Atletska zvezi Slovenije. Mikec je preminil v 92. letu starosti.

Franc Mikec se je že v šolskih letih navdušil nad atletiko, po študiju prava v Ljubljani pa se je vključil v organizacijo športa in leta 1960 sodeloval pri pripravi zleta bratstva in enotnosti ter bil med ključnimi pobudniki gradnje stadiona Portoval v Novem mestu. Leta 1964 je prevzel mesto organizacijskega sekretarja Atletske zveze Slovenije ter nato na zvezi deloval štiri desetletja, vse do upokojitve leta 1996, a je tudi kasneje še sodeloval v različnih organih.

"S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju in ugledu slovenske atletike. Bil je športni novinar, mednarodni atletski sodnik, organizator številnih domačih in mednarodnih tekmovanj ter neutrudni promotor atletike med mladimi," so o Mikcu še zapisali na zvezi. Za svoje dolgoletno in predano delo je prejel številna priznanja, med njimi državno odlikovanje red zaslug za ljudstvo leta 1983 in Bloudkovo plaketo leta 1990.

franc mikec atletika Slovenija

Rusko-ukrajinski polfinalni par v Franciji: Andrejeva proti Kostjuk

24ur.com Umrl je Janez Zemljarič
24ur.com Umrl je glasbeni producent Quincy Jones
24ur.com Umrl je slovenski diplomat Vojko Kuzma
24ur.com Umrl srbski igralec Branko Cvejić, legendarni Bane Bumbar
24ur.com Umrl je italijanski kantavtor Gino Paoli
24ur.com Umrl je dramski igralec Matjaž Turk
Moskisvet.com Umrl slavni igralec, ki je nastopil v številnih uspešnicah
Priporoča
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia2
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia3
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia4
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia5
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia6
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia7
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia8
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia9
  • Banner 309x513px Delimano Crystal Bohemia10
bibaleze
Portal
Princesa Charlene delila novo fotografijo z dvojčkoma
Največja past sodobnega starševstva: nenehno merjenje sreče
Največja past sodobnega starševstva: nenehno merjenje sreče
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Slovenska aplikacija, ki jo otroci obožujejo
Zato so junijski otroci tako posebni
Zato so junijski otroci tako posebni
zadovoljna
Portal
Prvič v zgodovini: To se bo zgodilo na Pivo in cvetje
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Dnevni horoskop: Raki poslušajo intuicijo, levi bodo pokazali nežnejšo plat
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Modna kombinacija, ki jo trenutno nosijo vse Slovenke
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
Takšne poročne obleke nismo videli od leta 1971
vizita
Portal
15 minut je lahko življenjskega pomena
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Srčni tumor pri hčeri in možganski tumor pri sinu, zgodba družine, ki vas bo ganila
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Zelenjava, ki je bolj zdrava od brokolija, a je skoraj nihče ne je
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
Katere nevarne bolezni prenašajo klopi?
cekin
Portal
Ti stroški najbolj udarijo upokojence: največji skriti stroški, ki vam poberejo pokojnino
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
30-dnevni finančni izziv: kako v enem mesecu spravite svoje finance pod nadzor
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Ali je delodajalec pozabil na vaš regres?
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
Na voljo kar 100.000 evrov. Pohitite in preverite, kako do denarja
moskisvet
Portal
Umrl je novinar Peter Šalamon
Po 50. letu pride trenutek, ki ga mnogi moški niso pričakovali
Po 50. letu pride trenutek, ki ga mnogi moški niso pričakovali
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Zakaj naj bi se na letalu izognili sedežu 11A: resnica za viralnim mitom
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
Sestre obnorele internet: v bikinijih ukradle vso pozornost
dominvrt
Portal
Zato je prepih pri klimi tako nevaren. A obstaja rešitev
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Ti pogoji v domu privabljajo ščurke: večina ljudi jih spregleda
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Je vaša rastlina res mrtva? Preprost test razkrije odgovor v nekaj sekundah
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
Kaj junija nujno postoriti na vrtu? To so opravila, ki bodo odločala o poletnem pridelku
okusno
Portal
Zdrave sladice, ki jih pripravimo vnaprej in samo vzamemo iz hladilnika (ali zamrzovalnika)
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Kosilo brez kompliciranja: pripravljeno v manj kot pol ure
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Dobro za zdravje, denarnico in okolje: 5 živil, ki jih je zdaj priporočljivo uživati
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
Kaj kuhati ta teden? 7 hitrih kosil za vsak dan
voyo
Portal
Gino in Fred: Emisija nemogoče
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1744