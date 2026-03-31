Preminil nepozabni Edi Kokšarov

Brest, 31. 03. 2026 11.37 pred 5 minutami 1 min branja 7

Avtor:
A.V.
Edvard Kokšarov

Nekdanji izjemni ruski rokometaš in eden od nosilcev igre nepozabne generacije Celja Pivovarne Laško, ki je leta 2004 pokorila vso Evropo, je umrl v 51. letu starosti. Priljubljeni Edi se je po končani igralski karieri posvetil trenerski vlogi in se kasneje nemalokrat vračal v Slovenijo, kjer je po njegovih besedah preživel najlepši del svoje kariere.

Iz zadnjega kluba Edvarda Kokšarova, Meškov Bresta, so v izjavi za javnost zapisali, da z globoko žalostjo sporočajo žalostno novico o (prezgodnji) smrti nekdanjega izjemnega ruskega rokometaša, ki je globok pečat pustil tudi v Sloveniji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V 51. letu starosti je nenadoma preminil glavni trener našega rokometnega kluba, olimpijski prvak, svetovni prvak in zmagovalec Lige prvakov – Edvard Aleksandrovič Kokšarov. RK Meškov Brest izreka iskreno sožalje družini in prijateljem Eda Kokšarova. Spominjali se ga bomo kot človeka, ki je pustil velik pečat v naši ekipi in v srcih vseh, ki so ga poznali," so med drugim zapisali pri Meškovu in dodali:

"To je nepopravljiva izguba za celotno rokometno družino in velik pretres za svetovno rokometno skupnost."

Edi Kokšarov je bil skozi vso igralsko kariero znan po svoji nepopustljivosti, srčnosti in predanosti klubu, katerega barve je zastopal. Največjih uspehov se je (raz)veselil v dresu RK Celje Pivovarna Laško. V nepozabni sezoni 2003/04 so celjski rokometaši med drugim osvojili naslov evropskih klubskih prvakov.
FOTO: Damjan Žibert

V Celju preživel kar 12 (izjemnih) sezon

Na velikega rokometaša in človeka so se spomnili seveda tudi pri RK Celje Pivovarna Laško, kjer je Kokšarov preživel neverjetnih 12 sezon, med letoma 1999 in 2011. "Razžalostila nas je novica, da nas je mnogo prezgodaj zapustil Edvard Kokšarov - legenda celjskega kluba in eden ključnih členov zlate generacije, ki je leta 2004 osvojila naslov evropskih klubskih prvakov," so Celjani zapisali na Facebooku in dodali:

"Bil je več kot igralec, bil je simbol nepopustljivosti, kapetan, pravi vodja ekipe in človek, ki je navdihoval generacije." 

rokomet edvard kokšarov smrt celje pivovarna laško meškov brest

Pogačarjev prvi zasledovalec znova Vingegaard

Jorgić z zmago začel svetovni pokal v Macau

KOMENTARJI7

jurist
31. 03. 2026 12.40
jaz se ga bom spominjal tudi po tisti prijetni reklami za okna...
Primož Rus
31. 03. 2026 12.40
Legende DOBREGA in POŠTENEGA ter ISKRENEGA SRCA odhajajo MNOGO PREZGODAJ.....Naj počiva v miru
Novinar24kur
31. 03. 2026 12.38
Uhh :( On je pa bil igračina !!!
RUBEŽ
31. 03. 2026 12.36
Edi, hvala za vse kar si naredil za RK CPL. Izreden igralec, predvsem pa osebnost vredna zaupanja. Počivaj v miru.
supergigi
31. 03. 2026 12.29
Izreden igralec in borec. Veliko prezgodaj se je poslovil.
levnuh, ne svecko
31. 03. 2026 12.22
R.I.P. Edi. Legendarna je tale tvoja: " takšna okna mel bom tudi jaz! " Hvala ti za vse nepozabne igre v dresu RK Pivovarna Laško.
gullit
31. 03. 2026 12.07
Uf, to je bil pa zelo mlad, kaj pa mu je bilo? Počivaj v miru Edi, bil si vzor vsakemu športniku za borbenost, požrtvovalnost, veliki virtuoz na krilu. Brez vas ne bi bilo Celje tako uspešno. Grande capitano.
bibaleze
Portal
To je najlepše ime na svetu
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zgodba o nenavadnem porodu: Dojenček, ki je prišel med spanjem
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Zvezdnik priznal, da včasih ni maral otrok
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
Pokazal dva majhna otroka in čudovito ženo
zadovoljna
Portal
Najbolj udobne hlače, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Dnevni horoskop: Škorpijone čaka olajšanje, ribe iščejo notranji mir
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Čudežna rastlina, ki pomaga pri uravnavanju stresa in tesnobe
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
Jennifer Lopez z vročim nastopom navdušila oboževalce
vizita
Portal
Dobre in slabe maščobe: kako izbrati tiste, ki res koristijo zdravju?
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Vroče kopeli lahko izboljšajo vašo tekaško zmogljivost, kaže nova raziskava
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
Ko anksioznost povzroča telesne simptome: psihofiziologija tesnobe
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
14-letni Urban z darovanjem organov rešil tri življenja
cekin
Portal
Električna energija je sedaj cenejša čez dan
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Evropske pokojnine: Kje so življenjski stroški pokriti in kje ne?
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Pametno upravljanje financ: praktični nasveti za Slovence
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
Takšnega službenega selfija nima veliko ljudi
moskisvet
Portal
Zakaj je tako težko sprejeti partnerjevo zavrnitev
Izziv, ki je postal svetovni hit
Izziv, ki je postal svetovni hit
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
To bi se zgodilo z vašim telesom, če bi stopili v črno luknjo
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
5 najbolj zdravih živil, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Mistični Hudičev most v Nemčiji: pravljični izlet, ki očara vsakogar
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
To so najbolj učinkovite rastline proti polžem
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ideje za velikonočno okrasitev vrta ali balkona
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
Ne začnite prenove stare hiše, dokler ne preverite teh stvari
okusno
Portal
Ta sočna velikonočna sladica je pripravljena brez zapletov (in vsi jo obožujejo)
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Zakaj vam testo za potico ne uspe? To so ključni razlogi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
Popolna jajca za veliko noč: kako preprečiti, da počijo, in kako jih najlažje olupiti
voyo
Portal
Rocky Balboa
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
