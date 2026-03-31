Preminil nepozabni Edi Kokšarov

Iz zadnjega kluba Edvarda Kokšarova, Meškov Bresta, so v izjavi za javnost zapisali, da z globoko žalostjo sporočajo žalostno novico o (prezgodnji) smrti nekdanjega izjemnega ruskega rokometaša, ki je globok pečat pustil tudi v Sloveniji.
"V 51. letu starosti je nenadoma preminil glavni trener našega rokometnega kluba, olimpijski prvak, svetovni prvak in zmagovalec Lige prvakov – Edvard Aleksandrovič Kokšarov. RK Meškov Brest izreka iskreno sožalje družini in prijateljem Eda Kokšarova. Spominjali se ga bomo kot človeka, ki je pustil velik pečat v naši ekipi in v srcih vseh, ki so ga poznali," so med drugim zapisali pri Meškovu in dodali:
"To je nepopravljiva izguba za celotno rokometno družino in velik pretres za svetovno rokometno skupnost."
V Celju preživel kar 12 (izjemnih) sezon
Na velikega rokometaša in človeka so se spomnili seveda tudi pri RK Celje Pivovarna Laško, kjer je Kokšarov preživel neverjetnih 12 sezon, med letoma 1999 in 2011. "Razžalostila nas je novica, da nas je mnogo prezgodaj zapustil Edvard Kokšarov - legenda celjskega kluba in eden ključnih členov zlate generacije, ki je leta 2004 osvojila naslov evropskih klubskih prvakov," so Celjani zapisali na Facebooku in dodali:
"Bil je več kot igralec, bil je simbol nepopustljivosti, kapetan, pravi vodja ekipe in človek, ki je navdihoval generacije."
