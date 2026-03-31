Preminil nepozabni Edi Kokšarov

Iz zadnjega kluba Edvarda Kokšarova , Meškov Bresta, so v izjavi za javnost zapisali, da z globoko žalostjo sporočajo žalostno novico o (prezgodnji) smrti nekdanjega izjemnega ruskega rokometaša, ki je globok pečat pustil tudi v Sloveniji.

"V 51. letu starosti je nenadoma preminil glavni trener našega rokometnega kluba, olimpijski prvak, svetovni prvak in zmagovalec Lige prvakov – Edvard Aleksandrovič Kokšarov. RK Meškov Brest izreka iskreno sožalje družini in prijateljem Eda Kokšarova. Spominjali se ga bomo kot človeka, ki je pustil velik pečat v naši ekipi in v srcih vseh, ki so ga poznali," so med drugim zapisali pri Meškovu in dodali:

"To je nepopravljiva izguba za celotno rokometno družino in velik pretres za svetovno rokometno skupnost."