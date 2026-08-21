PRENOS V ŽIVO: Pred večernim vrhuncem novi izzivi za mlade

Vrhunec praznovanja bo nocoj na splitskih Prokurativah, kjer se bodo mladi udeleženci iger na revijalni nogometni tekmi pomerili z ekipo All-Star, sestavljeno iz predstavnikov Uefe, ambasadorjev iger in nekdanjih svetovnih nogometnih zvezdnikov.

Prihod so potrdili predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik ECA in Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi in nogometne legende Zlatan Ibrahimović, Pavel Nedved, Claude Makelele, Marcel Desailly, Nemanja Vidić, Predrag Mijatović, Mario Mandžukić, Darijo Srna, Igor Tudor, Slaven Bilić, Dejan Savićević, Sergej Barbarez in Goran Pandev.