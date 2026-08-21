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PRENOS V ŽIVO: Pred večernim vrhuncem novi izzivi za mlade

Split, 21. 08. 2026 11.34 pred 57 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V.
Plazma športne igre mladih

V narodnem gledališču v Splitu bo osrednja slovesnost ob 30-letnici športnih iger mladih. Ob tej priložnosti bodo razglasili tri nove ambasadorje projekta: nekdanjega teniškega prvaka Gorana Ivaniševića, nekdanjo prvo igralko sveta Ano Ivanović ter evropskega komisarja za notranje zadeve in migracije Magnusa Brunnerja. Trenutno dogajanje iz Splita lahko spremljate v živo na naši spletni strani.

Vrhunec praznovanja bo nocoj na splitskih Prokurativah, kjer se bodo mladi udeleženci iger na revijalni nogometni tekmi pomerili z ekipo All-Star, sestavljeno iz predstavnikov Uefe, ambasadorjev iger in nekdanjih svetovnih nogometnih zvezdnikov.

Prihod so potrdili predsednik Uefe Aleksander Čeferin, predsednik ECA in Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi in nogometne legende Zlatan Ibrahimović, Pavel Nedved, Claude Makelele, Marcel Desailly, Nemanja Vidić, Predrag Mijatović, Mario Mandžukić, Darijo Srna, Igor Tudor, Slaven Bilić, Dejan Savićević, Sergej Barbarez in Goran Pandev.

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KOMENTARJI1

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kinimod
21. 08. 2026 12.53
Kaj kma Tina Gaber zeno funkcijo da je prisotna v Splitu...
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