PRENOS V ŽIVO: Športne igre mladih v Ljubljani

Letošnja sezona športnih iger za otroke, ki poteka v Sloveniji, Srbiji in BiH ter na Hrvaškem, se je uradno začela 25. januarja s tekmami v namiznem tenisu, sledili so tudi nogometni in odbojkarski turnirji in Telemachov dan športa v Krškem in Domžalah.

Športne igre mladih so lani prvič potekale v Sloveniji, osrednji namen dogodka pa ni zgolj tekmovanje, temveč predvsem druženje, zabava in tkanje novih prijateljstev. Rezultati so pri tem sekundarnega pomena. Namen je, da mladi preživijo aktiven dan, se med seboj povežejo in skozi šport razvijajo pozitivne vrednote.