Svetli način
Drugi športi

PRENOS V ŽIVO: Zaključek letošnjih Športnih iger mladih

Split, 26. 08. 2025 21.00 | Posodobljeno pred 46 minutami

A.M.
3

Z današnjim slavnostnim zaključkom se bodo končale letošnje Športne igre mladih. Projekt je presegel vsa pričakovanja – sodelovalo je 353.848 otrok iz celotne regije, najbolj množično pa je bilo nogometno tekmovanje, katerega se je na 369 turnirjih udeležilo kar 143.992 otrok iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Slovenije.

Od začetka projekta do zdaj je Športne igre mladih povezalo že več kot 3,44 milijona otrok iz štirih držav – številka, ki priča o izjemnem poslanstvu iger, spodbujanju zdravega načina življenja, prijateljstva in fairplaya. To ni le tekmovanje, temveč praznik športa, prijateljstva, mladosti in trajnostne filozofije, ki vsako leto dokazuje, da športni duh ne pozna meja.

V Sloveniji in drugih državah so igre doživele množično podporo politike in gospodarstva, otroci pa so jih sprejeli z navdušenjem. Pri nas kot podporniki vključene številne slovenske občine in šole, izjemne pogoje in brezplačno udeležbo pa zagotavljajo ugledni pokrovitelji in partnerji iger – Coca Cola, Plazma, Telemach, Petrol, Slovenske železnice, Zavarovalnica Triglav in Avtohiša Malgaj – ter medijski partnerji Pro Plus, Arena Sport, časopisna hiša Delo in Media24.

inkvizitor85
26. 08. 2025 21.39
To noben ne gleda
Glotar
26. 08. 2025 21.33
eni bi spet jugovino radi združili očitno...ne bo šlo...
Spijuniro Golubiro
26. 08. 2025 21.17
+1
Prvič slišim.
