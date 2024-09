Prenovljena Slovenija na krilih Stankove in Ljepoje do zmage proti Hrvaški

Prenovljena slovenska elitna izbrana vrsta po letošnjih olimpijskih igrah – v Parizu so reprezentančno kariero končale Ana Gros, Barbara Lazović, Tamara Mavsar, Amra Pandžić in Alja Varagić, reprezentančni status Elizabeth Omoregie pa bo znan v kratkem – je v tednu Evropske rokometne zveze (EHF) v Medžimurju zanesljivo ugnala Hrvaško.

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so po uvodnem zaostanku 1:3 in 2:4 prevzele vajeti igre v svoje roke in hitro povedle s 6:4, do odhoda na veliki odmor pa so si na krilih nove kapetanke Tjaše Stanko in učinkovite krožne napadalke Nataše Ljepoja dvakrat priigrale prednost treh golov (10:7, 12:9).