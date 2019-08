Preobrat: bo Conor McGregor pred oktagonom znova stopil tudi v ring?

Conor McGregor in Floyd Mayweather.

Ameriško-irski dvoboj je boksarska javnost že spremljala avgusta 2017, ko je Floyd Mayweather slavil po tehničnem nokavtu v deseti rundi. Sledil je povratek Conorja McGregorja v svet mešanih borilnih veščin, kjer pa se ni proslavil in je edini dvoboj izgubil proti Khabibu Nurmagomedovu. Po slabem letu od zadnjega spopada postaja vse bolj jasno, da se Irec vrača v oktagon, a kaj lahko se zgodi, da bo pred tem znova nastopil tudi v ringu, prav proti že omenjenemu Mayweatherju.



Če so poročanja otoških medijev resnična, je 31-letnik dobil povabilo za novoletni obračun na Japonskem. S tem naj bi zaslužil okoli 11 milijonov evrov. Enajst let starejši Američan se je podobnega dogodka udeležil že lani, ko je v le nekaj minutah z lahkoto opravil z mladim kikbokserjem Tenšinom Nasukavo. Takrat je ‘The Money’ v žep pospravil osem milijonov evrov, sedaj pa naj bi imel na mizi bistveno višjo ponudbo za dvoboj z Ircem.



Bo pa morebitni spopad zvezdnikov borilnih športov nekoliko ekshibicijske narave, saj naj bi trajal vsega tri runde. S tem Mcgregor tudi ne bi prekršil pravil UFC-jeve pogodbe, ki mu omejujejo borbe pod okriljem drugih organizacij.