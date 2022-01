Preobrat na OP Avstralije: organizatorji umaknili prepoved nošenja majic v podporo Peng Šuaj

Spomnimo: minuli petek so organizatorji OP Avstralija (prvič) prepovedali vstop na prizorišča v Melbournu gledalcem, ki s seboj prinašajo transparente in majice v podporo Kitajki. Večinoma je šlo za majice z napisi: 'Kje je Peng Šuaj?'. Kitajka se za tuje medije potem, ko je razkrila zlorabe, še ni uspela razgovoriti, predsednik WTA pa je ob tem že odpovedal sodelovanje z vsemi kitajskimi turnirji, a to statusa Kitajke ni spremenilo. Slednja je sicer spregovorila za nekaj kitajskih medijev, pojavila se je tudi na nekaj dogodkih v javnosti, a svetovna javnost v večini ne verjame, da gre za pristne in neprisiljene prizore.