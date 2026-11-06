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Krim pred tekmo leta: Prepričana sem, da imamo močnejšo zasedbo od Norvežank

Ljubljana, 06. 11. 2026 14.47 pred 40 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Krim - predstavitev pred novo sezono

Čeravno nismo niti na polovici skupinskega dela Lige prvakinj in je pred rokometašica Krima Mercatorja še kopica tekem, pa je naslednja po vrsti morda že odločilna v boju za napredovanje v play-off. Ljubljančanke bodo po zmagi nad črnogorsko Budućnostjo, ki so jo ujele z golom v zadnji sekundi kapetanke Nine Zulić, proti norveški Soli lovile drugo v nizu. "Prepričana sem, da imamo boljšo zasedbo od Sole," pred pomembnim dvobojem v Stožicah med drugim pravi kapetanka Ljubljančank.

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Rokometašice Krima čaka sedma tekma v tej sezoni Lige prvakinj. Ljubljančanke bodo po zmagi nad črnogorsko Budućnostjo v dvorani Stožice gostile norveško Solo. V taboru slovenske zasedbe pravijo, da je zmaga odlična popotnica, a hkrati opozarjajo na zahtevnega in kakovostnega tekmeca.

Nina Zulić
Nina Zulić
FOTO: Damjan Žibert

Krimovke so sredi oktobra v šestem krogu v okviru skupine A po petih porazih vpisale prvo zmago. S 24:23 so tesno ugnale Budućnost, zmagoviti gol je v zadnji sekundi dosegla kapetanka Nina Zulić. Pred tem so Ljubljančanke izgubile proti romunski Bukarešti, madžarskemu Ferencvarosu, danskemu Esbjergu, francoskemu Brestu in nemški Borussii iz Dortmunda.

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Tudi norveška Sola je na šestih tekmah zbrala le eno zmago in pet porazov, tudi ona na zadnji tekmi, ko je s 30:22 premagala Bukarešto. Pred tem so Norvežanke izgubile proti Brestu, Esbjergu, Ferencvarosu, Borusii Dortmund in Budućnosti.

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"Zmaga je bila zelo pomembna, če pa jo dobiš na tak način v zadnji sekundi, je še malenkost slajša in prinese še več čustev. Dejstvo je, da nas v soboto čaka zelo pomembna tekma. Zmaga nam je dala ogromno želje in motivacije za naprej. To je super popotnica za zelo zahtevnega nasprotnika. Želi igrati hiter rokomet, prvič se bomo srečale s takšno ekipo. Tisti, ki bo znal ritem prilagoditi svojim zmožnostim, bo na tej tekmi zmagovalec," je med drugim dejala Nina Zulić, junakinja zmage proti Črnogorkam, ko je odločilni gol dosegla dobesedno v zadnji sekundi dvoboja. "Sola igra hiter rokomet. Kljub temu verjamem, da je naša ekipa boljša od norveške zasedbe," je zaključila 30-letna kapetanka.

Ekipi se bosta med seboj pomerili tudi v osmem krogu, ta tekma bo prihodnjo nedeljo na Norveškem.

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