Prerojeni Boris Becker v zaporu uči jogo in meditacijo

Zapor je lahko kazen, ali priložnost za spremembe in napredek. Očitno nekdanja številka ena svetovnega tenisa svojega časa za zapahi v zaporu Huntercombe v Oxfordshiru, ne želi zapravljati. Angleški Guardian namreč navaja vire, ki trdijo, da je Boris Becker od aprila, ko je stopil za rešetke zelo aktiven. Prepoved uživanja alkohola in redni obiski fitnesa v zaporu so Nemcu pomagali, da je izgubil že osem kilogramov. 54-letnik tudi pomaga strokovnjaku, ki je zadolžen za fizično in psihično pripravljenost zapornikov.

Becker pomaga približno 45 zapornikom na področju telesne pripravljenosti, prehrane in kriznega managementa. V zaporu imajo na voljo plezalno steno, igrišče z umetno travo in fitnes. Bild poroča, da Nemec zapornikom tudi predava o posebni vrsti joge in meditacije. "Kot športnik še preveč dobro ve kako visoki vzponi in nizki padci lahko sledijo zmagam in porazom. Svoje življenjske izkušnje deli z zaporniki," je vir dejal nemškemu časniku.