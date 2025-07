Anisimovi se je v finalu Wimbledona pridružila Swiatek

Amanda Anisimova je presenetila teniško številko ena in se uvrstila v veliki finale Wimbledona.

Glede na njene bogate izkušnje v poznejših fazah turnirjev za grand slam in dejstvo, da še ni izgubila finala, bo v dvoboj proti Amandi Anisimovi vstopila kot favoritinja.

"Iskreno, niti v sanjah si nisem predstavljala, da bom lahko igrala v finalu. Zelo sem navdušena. Mislila sem, da sem na igrišču izkusila vse, ampak na travi doslej nisem izkusila dobre igre. Sem samozavestna in grem naprej. Očitno deluje," je dejala v pogovoru na igrišču.

To je prvi finale za Swiatek, vse odkar je lani spomladi osvojila svoj peti naslov grand slam na odprtem prvenstvu Francije. Zdaj jo le še ena tekma loči od tega, da se bo na obeh podlagah izenačila s Špancem Carlosom Alcarazom .

Poljakinja je na travi vsa dva tedna turnirja pridobivala samozavest iz tekme v tekmo, mirnost pa je pokazala tudi ob gladki zmagi s 6:2 in 6:0 nad švicarsko tekmico; dvoboj je trajal le 72 minut.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ta je pred tem po hudem boju, ki je trajal dve uri in 36 minut, na vročini osrednjega igrišča premagala prvo igralko sveta Arino Sabalenko.

Anisimova, sicer 13. nosilka grand slama v Wimbledonu, je Sabalenko izločila s 6:4, 4:6 in 6:4 in s tem zaustavila lov Belorusinje na prvi naslov na "sveti travi".

"To se mi trenutno ne zdi resnično," je dejala Anisimova v intervjuju na igrišču, potem ko je izkoristila četrto zaključno žogo za zmago. "Ne vem, kako sem to izpeljala. Ona je navdih zame in številne druge," je dodala.