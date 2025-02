Pereira s Portugalci korak do medalje, a pravo presenečenje ga je čakalo v Celju

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so dočakali vrnitev trenerja Paula Pereire, ki je na 29. svetovnem prvenstvu s Portugalci osvojil 4. mesto. Njegovi izbranci so klonili zgolj proti svetovnim prvakom Dancem in Franciji. Premagali pa zasedbe, kot so Norveška, Španija, Nemčija.

V slovenskem rokometnem hramu, dvorani Zlatorog, je bilo v jutranjih urah čutiti posebno napetost. Igralci so ob 10. uri zjutraj predčasno prišli v dvorano, imeli zbor 30 minut pred začetkom treninga, saj so želeli dokončati presenečenje, ki so ga pripravljali za trenerja Paula Pereiro. Sprejem, za katerega ni vedel. Mizo, na katero so odložili torto v barvah portugalske, so prekrili s portugalsko zastavo, napihnjenih je bilo ogromno balonov rdeče in zelene barve, na hodniku je bil pripravljen zvočnik.

Pivovarji so si ob tej priložnosti na majice za trening prilepili imena nekdanjih in aktualnih portugalskih reprezentantov.

Vse s ciljem, da ko bo v dvorano vstopil njihov trener, portugalski selektor, da bo na prvem koraku začutil podporo, ki so mu jo z najrazličnejšimi sporočili spodbude, med svetovnim prvenstvom pošiljali že v Oslo. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na svetovnem prvenstvu stiskali pesti za slovensko izbrano vrsto, navijali za nekdanje soigralce, ki danes nosijo glavno breme v dresu z državnim grbom, z enim očesom pa so spremljali izjemno zahtevno popotovanje portugalske izbrane vrste med najboljše. Veseli, da se je odločil za Celje Z načinom dela jim je že na ob prihodu povrnil samozavest, sledijo njegovim zamislim, ga občudujejo iz dneva v dan. Ko je postalo jasno, kdaj se vrne z reprezentančne akcije, pa je stekla akcija v režiji klubskega operativca Nejca Ajdnika in članske zasedbe. Pričakali so ga z glasnim aplavzom, na hodnikih dvorane je igrala portugalska himna. "Zasluži si. S portugalsko zasedbo, ob toliko težavah, kot so jih imeli pri sestavi zasedbe, jim je uspelo nekaj izjemnega. Ne mislim na končno 4. mesto, ampak na pot, ki so jo prehodili do polfinala, kjer so jih zaustavili kasnejši svetovni prvaki Danci. Zelo smo ponosni nanj, obenem pa srečni, ker je spet z nami. Komaj čakamo nadaljevanje skupne poti," je dejal kapetan Žiga Mlakar, ki skupaj s soigralci pred nadaljevanjem državnega prvenstva zaseda vrh prvenstvene lestvice.

Paulo Pereira izjemno ceni kapetana pivovarjev Žigo Mlakarja.