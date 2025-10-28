Svetli način
Presenečenje v Parizu: Alcaraz izgubil v uvodnem dvoboju

Pariz, 28. 10. 2025 22.35 | Posodobljeno pred eno minuto

A.M. , STA
Prvi teniški igralec sveta Carlos Alcaraz je nastope na mastersu 1000 v Parizu končal že po svojem uvodnem dvoboju. Španskega prvega nosilca je v drugem krogu presenetil Britanec Cameron Norrie, ki je zmagal s 4:6, 6:3, 6:4.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz FOTO: Profimedia

Carlos Alcaraz je bil v prvem krogu mastersa prost, v drugem pa je za veliko presenečenje pariškega turnirja poskrbel Cameron Norrie. Ta ima v Parizu status šele 31. nosilca in je v prvem krogu premagal Argentinca Sebastiana Baeza, proti slovitemu tekmecu pa slavil v treh nizih.

S hitrim porazom je Španec tudi priprl vrata do spremembe povsem na vrhu lestvice ATP. Prvo mesto, na zadnji lestvici ima Alcaraz 11.340, najbližji zasledovalec Jannik Sinner pa 10.500 točk, lahko Španec še izgubi. A za skok na vrh bo moral južnotirolski zvezdnik pariški masters dobiti.

Za Alcaraza se tako nadaljujejo slabi nastopi na mastersih v Parizu, kjer še nikoli ni prišel prek četrtfinala, lani se je poslovil v osmini finala, leta 2023 pa tako kot letos že v drugem krogu.

"Letos sem res garal, zato je takšna zmaga res prava nagrada. Morda je to največji uspeh v moji karieri, ta zmaga mi res ogromno pomeni. Lani sem tu izpadel v kvalifikacijah, zdaj sem premagal številko 1," je po dvoboju dejal Norrie, ki je bil doslej najvišje na osmem mestu lestvice ATP.

tenis carlos alcaraz masters 1000 pariz
