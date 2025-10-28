Presenečenje v Parizu: Alcaraz izgubil v uvodnem dvoboju

Carlos Alcaraz je bil v prvem krogu mastersa prost, v drugem pa je za veliko presenečenje pariškega turnirja poskrbel Cameron Norrie. Ta ima v Parizu status šele 31. nosilca in je v prvem krogu premagal Argentinca Sebastiana Baeza, proti slovitemu tekmecu pa slavil v treh nizih.

S hitrim porazom je Španec tudi priprl vrata do spremembe povsem na vrhu lestvice ATP. Prvo mesto, na zadnji lestvici ima Alcaraz 11.340, najbližji zasledovalec Jannik Sinner pa 10.500 točk, lahko Španec še izgubi. A za skok na vrh bo moral južnotirolski zvezdnik pariški masters dobiti.

Za Alcaraza se tako nadaljujejo slabi nastopi na mastersih v Parizu, kjer še nikoli ni prišel prek četrtfinala, lani se je poslovil v osmini finala, leta 2023 pa tako kot letos že v drugem krogu.

"Letos sem res garal, zato je takšna zmaga res prava nagrada. Morda je to največji uspeh v moji karieri, ta zmaga mi res ogromno pomeni. Lani sem tu izpadel v kvalifikacijah, zdaj sem premagal številko 1," je po dvoboju dejal Norrie, ki je bil doslej najvišje na osmem mestu lestvice ATP.