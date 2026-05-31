Presenečenjem ni konca: v Parizu izpadla še kraljica peska Swiatek

23-letna Marta Kostjuk ni bila favoritinja dvoboja. Je pa v Pariz prišla z izjemno popotnico. Pred Roland Garrosom je slavila na turnirju serije WTA 1000 v Madridu, s čimer je vpisala dosežek kariere. Tega lahko zdaj še popravi. Na turnirju za grand slam v Parizu bo prvič zaigrala v četrtfinalu. Leta 2024 je bila že v četrtfinalu OP Avstralije, ko jo je izločila Američanka Coco Gauff.

V osmini finala je dosegla izjemen uspeh. Izločila je nekdanjo številko 1 ženskega tenisa, šestkratno zmagovalko turnirjev za veliki slam. 25-letna Poljakinja Iga Swiatek bo ostala pri štirih lovorikah na pariškem pesku, kjer je slavila v letih 2020, 2022, 2023 in 2024.

Z izpadom Swiatek se je še podaljšal seznam nosilcev, ki so se z letošnjega najbolj prestižnega turnirja na pesku poslovili prezgodaj. Na tem seznamu so srbski teniški igralec Novak Đoković, ki mu je brazilski najstnik Joao Fonseca preprečil naskok na 25. grand slam krono, prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner, lanska zmagovalka Roland Garrosa pri posameznicah Gauff, nekdanji prvi teniški igralec sveta Rus Danil Medvedjev.