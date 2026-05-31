Presenečenjem ni konca: v Parizu izpadla še kraljica peska Swiatek

Pariz, 31. 05. 2026 15.33 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Iga Swiatek

Velikih presenečenj na drugem teniškem turnirju za veliki slam v sezoni ni konec. Poslovila se je štirikratna nekdanja prvakinja Roland Garrosa Iga Swiatek. Poljakinja, ki je prav danes praznovala 25. rojstni dan, je izpadla v osmini finala OP Francije. Tretjo nosilko je v dveh nizih s 7:5, 6:1 izločila 15. nosilka iz Ukrajine Marta Kostjuk.

Iga Swiatek in Marta Kostjuk
Iga Swiatek in Marta Kostjuk
FOTO: Profimedia

23-letna Marta Kostjuk ni bila favoritinja dvoboja. Je pa v Pariz prišla z izjemno popotnico. Pred Roland Garrosom je slavila na turnirju serije WTA 1000 v Madridu, s čimer je vpisala dosežek kariere. Tega lahko zdaj še popravi. Na turnirju za grand slam v Parizu bo prvič zaigrala v četrtfinalu. Leta 2024 je bila že v četrtfinalu OP Avstralije, ko jo je izločila Američanka Coco Gauff.

V osmini finala je dosegla izjemen uspeh. Izločila je nekdanjo številko 1 ženskega tenisa, šestkratno zmagovalko turnirjev za veliki slam. 25-letna Poljakinja Iga Swiatek bo ostala pri štirih lovorikah na pariškem pesku, kjer je slavila v letih 2020, 2022, 2023 in 2024.

Z izpadom Swiatek se je še podaljšal seznam nosilcev, ki so se z letošnjega najbolj prestižnega turnirja na pesku poslovili prezgodaj. Na tem seznamu so srbski teniški igralec Novak Đoković, ki mu je brazilski najstnik Joao Fonseca preprečil naskok na 25. grand slam krono, prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner, lanska zmagovalka Roland Garrosa pri posameznicah Gauff, nekdanji prvi teniški igralec sveta Rus Danil Medvedjev.

Marta Kostjuk
Marta Kostjuk
FOTO: Profimedia

Kostjuk še ni zaigrala v polfinalu turnirjev za grand slam med posameznicami, vendar pa Ukrajinka letos še ni izgubila dvoboja na pesku, niz neporaženosti na peščenih igriščih je podaljšala na 16 obračunov. "Še vedno sem v šoku," je Kostjuk povedala v intervjuju na osrednjem igrišču Philippe Chatrier. V četrtfinalu se bo pomerila bodisi z rojakinjo Elino Svitolino bodisi s Švicarko Belindo Benčič.

"Da sem premagala tako neverjetno igralko, ki je tukaj zmagala štirikrat, sem proti njej izgubila trikrat, ji nikoli doslej nisem vzela niti enega niza, še vedno ne morem verjeti," je dejala Kostjuk. "Mislim, da je najpomembnejša stvar, ki sem jo počela, to, da sem preprosto poskušala uživati. Zbudila sem se danes zjutraj in pomislila, kako neverjeten dan me čaka, da igram na Chatrierju proti Igi."

Swiatek je spomladi zamenjala trenerja, da bi ustavila zdrs, in pripeljala nekdanjega trenerja Rafaela Nadala in Emme Raducanu, Francisca Roiga, vendar njene težave ostajajo in to je njen prvi poraz na pariškem pesku od njenega debija leta 2019. Kostjuk je turnir začela v solzah, ko je na igrišču razkrila, da se je njen družinski dom v Kijevu za las izognil katastrofi in zadetku ruske rakete. V četrtfinale se je uvrstila tudi Romunka Sorana Cirstea po zmagi nad Kitajko Wang Xiyu s 6:3, 7:6 (4).

roland garros iga wiatek marta kostjuk osmina finala

