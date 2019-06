Presenetljiv poraz slovenskih rokometašev v Latviji

Vujović je v začetno postavo uvrstil vratarja Urha Kastelica, krilna igralca Blaža Jancain Darka Cingesarja, zunanje igralce Boruta Mačkovška, Roka Ovničkain Jureta Dolenca ter krožnega napadalca Mateja Gabra. Ti so v obrambi glavno pozornost namenili domačemu velikanu Dainisu Krištopansu, enemu najbolj dominantnih rokometašev v zadnjih letih in članu Vardarja iz Skopja, letošnjemu presenetljivemu zmagovalcu zaključnega turnirja lige prvakov v Kölnu, a ta je bil za njih nerešljiva uganka. Po zgolj desetih minutah igre je njihov zaostanek znašal tri gole (2:5), premika na bolje niso prinesle niti Vujovićeve menjave in nekatere korekcije na taktičnem področju. Te so bile kratkotrajne uspešne, v 15. minuti so se približali na gol zaostanka (5:6), a nato je v njihovi igri znova zaškripalo.

Najbolj v obdobju med 24. in 26. minuto, ko so rokometaši z Baltika naredili delni izid 3:0 in Slovencem ušli na štiri gole (9:13), s tem primanjkljajem so Vujovićevi izbranci v tukajšnji zastareli dvorani, ki ne ustreza kriterijem Evropske rokometne zveze (EHF) - za najem primerne dvorane v Rigi bi latvijska zveza morala plačati 25.000 evrov, tako da ji je evropska krovna zveza pogledala skozi prste - začeli tudi drugo polovico dvoboja (10:14). Slovenska klop je v prvem polčasu veliko menjala, od 16 igralcev priložnosti niso dobili Rok Zaponšek, Matic Verdinek,Miha Zarabecin Mario Šoštarič, predvsem pa je izostala njihova hitra igra. To so v drugi polovici storili in gostitelje takoj pahnili v podrejen položaj.