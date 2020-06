Presenetljiv razplet: Gajser odstopil, zmaga Pancarju

Dobra udeležba motokrosistov na stezi v Semiču je pokazala, da so vozniki in člani ekip komaj čakali, da se začne zares. Tudi zahtevna steza, ki so jo sicer zelo dobro pripravili člani AMD Kolpa MXS, je dodala svoje, tako da so dirkači lahko ponovno izkusili polno mero adrenalina.

Ob stezi sicer še ni bilo gledalcev, saj še vedno veljajo pokoronski varnostni ukrepi. V razredu MX open je malce nepričakovano zmagal Jan Pancar. "Seveda je k zmagi pripomogel odstop Gajserja, a vseeno sem s tem koncem tedna zelo zadovoljen. Odpeljal sem dve dobri in zanesljivi dirki, bil sem dokaj blizu Timu, najbolj pomembno pa je, da smo spet aktivni," je bil zadovoljen Pancar.