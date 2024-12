'Presrečen sem, končno stopničke tudi zame!'

Skoraj deset let po debiju v svetovnem pokalu se je Miha Hrobat zavihtel na zmagovalni oder na tekmi svetovnega pokala. In to na samem uvodu v novo tekmovalno leto, ko je na progi Ptis roparic v Beaver Creeku zaostal le za presenetljivim zmagovalcem, Švicarjem Justinom Murisierjem in njegovim rojakom, smučarskim zvezdnikom Marcom Odermattom .

"Končno tudi stopničke za mene. Sem presrečen. Vedel sem, da se dobro smučam že celo poletje, da smo dobro trenirali in sem hiter. Že na treningih tukaj sem to dokazal, sedaj pa sem zelo srečen, da mi je ta vožnja uspela na tekmi. Zagotovo je tudi še nekaj rezerve. Na naslednjih tekmah vem, kam sodim in kam ciljam, tako da se jih zelo veselim. Imeli smo veliko sprememb, smo cela nova ekipa, nov trenerski štab in nov serviser. Tudi Atomic je naredil en velik preskok na modelih, ki meni zelo ustrezajo. Že od samega začetka se dobro počutim na njih in sem napadal tudi na treningih. Poznajo se tudi izkušnje. Vse proge poznam natanko in v moji glavi ni več tistih manjših vprašanj in se lahko vsako tekmo vržem na glavo," je po tekmi povedal Miha Hrobat, 29-letni član kranjskega Triglava, ki je večkrat v preteklosti že pokazal razkošen talent.