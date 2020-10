Presrečna Šwiatkova: To je velika stvar zame in za poljski šport

Da je to veliki dan ne le za poljski tenis, temveč za poljski šport nasploh, priča odziv predsednika države Andrzeja Dude, ki se je Šwiatkovi zahvalil za to "izjemno zmago, ki predstavlja zgodovinski trenutek za poljski šport".

Iga Šwiatek je v manj kot uri in pol nadigrala Sofio Kenin in se tako razveselila svojega prvega grand slama v karieri. "Občutki so, kaj naj rečem, fantastični, izjemni ... Vedela sem, da bo izjemno težko igrati proti Sofii, ki je izvrstna igralka. Toda v dvoboj sem krenila sproščeno in z zavedanjem, da nimam kaj izgubiti. Že to, da sem sploh prišla do finala, je fantastičen rezultat. Ko pa osvojiš nekaj zares velikega, je to nagrada za vloženi trud in obenem potrditev pravilno začrtane poti. Navdušena sem," je s tresočim glasom povedala poljska teniška najstnica, ki je sploh prva Poljakinja, ki je v odprti eri tenisa osvojila enega od štirih turnirjev za grand slam.