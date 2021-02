Prestavljen začetek pokala Amerike

Novozelandske oblasti so zaradi strahu pred novim izbruhom okužb z novim koronavirusom prestavile začetek prestižnega pokala Amerike v jadranju. Posadki visokotehnoloških katamaranov Nove Zelandije in italijanske Lune Rosse bosta morali na prve boje v Aucklandu počakati najmanj do 10. marca.

Jacinda Ardern Oblasti v Novi Zelandiji so se namreč v Aucklandu odločile razglasiti tretjo stopnjo nevarnosti zaradi novega izbruha okužb, zato so bili prireditelji tekmovanja v tem mestu, natančneje v zalivu Waitemata, prisiljeni prestaviti začetek 36. pokala Amerike. Premierka Nove ZelandijeJacinda Ardern je v nedeljo razglasila sedemdnevno delno zaprtje, potem ko je 21-letni moški kljub pozitivnemu testu na novi koronavirus obiskal enega od fitnesov ter druge javne površine. V zadnjih dveh tednih so v Aucklandu zabeležili 13 primerov covida-19. Prve štiri od morebitnih 13 regat bi morale biti na vrsti prihodnji konec tedna, pokal Amerike pa bi moral v novozelandskih vodah potekati do 21. marca. Posadka Nove Zelandije je branilka naslova.