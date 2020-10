Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je zmagovalec prestižne dirke Liege-Bastogne-Liege. Po 256 kilometrih je v dramatičnem zaključku v fotofinišu premagal svetovnega prvaka Francoza Juliana Alaphilippa in Švicarja Marca Hirschija. Slovenski uspeh sta s četrtim in petim mestom dopolnila Tadej Pogačar in Matej Mohorič.

