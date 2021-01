Prestižno povabilo: Ella Hojnik se seli k Nadalu na Majorko

Elli Hojnik je bil tenis položen že v zibelko, saj je tudi njena mamaPetra Dragšičz dekliškim priimkom Vujinić (bila) teniška igralka. "Mama me je navdušila za tenis, že pri petih letih sem jo hotela posnemati. Ko sem začela osvajati pokale, me je to le še spodbudilo," je v pogovoru za Večerdejala Hojnikova. Veliko vlogo pri številnih treningih ima tudi njen oče, nekdanji tekvondoist Davor Hojnik. "Kondicijo zdaj treniram z očetom, ki je bil tekvondoist, in se z njim tudi najbolje razumem," je dodala Hojnikova.

To v naslednjih dneh čaka izjemno pomemben korak, pravzaprav življenjska prelomnica – za (vsaj) en semester se seli na Majorko, v Nadalovo akademijo. "Na Majorko odhajam 24. januarja. Tam bom vse do konca junija, če mi bo všeč in če se bom potrudila, bom še ostala, ker bom obiskovala mednarodno ameriško šolo Rafaela Nadala," je dodala za Večer. A ker tenis že pregovorno ni poceni, bo treba v šolanje vložiti tudi nekaj denarja, na srečo pa je Hojnikova prejela štipendijo akademije. "Imela sem že videopogovore z direktorjem šole, da mi je razložil način šolanja, pogovorili smo se o njihovih in mojih ciljih. Predstavili so mi vsakodnevni ritem," je pojasnila Hojnikova, ki si močno želi uspeti v svetu tenisa, zato pričakuje, da bo na Majorki hitro napredovala. "Vključenih bo več strokovnjakov, tudi nutricionisti, psihologi, športniki in fizioterapevti. Od vsega bom poskušala odnesti najboljše," je jasen cilj izpostavila vsega 15-letna Hojnikova.

"Že od malega si želim, da bi zaigrala v Wimbledonu. Nisem še igrala na travi, si pa tega zelo želim," je za konec svoje želje opisala obetavna slovenska teniška igralka.