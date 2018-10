Prestopna bomba: Accambray okrepil pivovarje!

Ko so samo dan po imenovanju Tomaža Ocvirka na mesto glavnega trenerja rokometašev Celja Pivovarne Laško na Madžarskem zakrožile informacije, da bi lahko slovenski prvaki dočakali veliko okrepitev iz vrst Telekom Veszprema, se je to zdelo komaj verjetno. Bolj kot dober manever za zavajanje medijev, za zakrivanje ne najboljše rezultatske slike do tekme Lige prvakov s Flensburgom in zmage na večnem derbiju z velenjskim Gorenjem.

V klubu so sicer vseskozi poudarjali, da spremljajo dogajanje na tržišču, čakajo na svojo priložnost, čeprav denarja za razsipavanje nimajo. Imajo pa vrhunske poslovne odnose z najboljšimi klubi Lige prvakov. In to se jim je, kot vse kaže, obrestovalo. Če se je zdelo znanstvena fantastika, da bi lahko kdo od vrhunskih igralcev v bližnji prihodnosti okrepil celjsko zasedbo, potem danes ni več tako. V Zlatorogu bo navduševal francoski bombarder William Accambray, ki bo najverjetneje kot posojeni rokometaš Telekom Veszprema oblekel rumeno-modri dres. Podrobnosti dogovora so zavite v tančico skrivnosti, a dvomov o tem, da se francoski reprezentant preseli v knežje mesto, ni bilo več včeraj pozno popoldan, ko je bil v družbi predstavnikov vodstva kluba opažen na kosilu v restavraciji na obrobju najbolj rokometnega mesta v Sloveniji.

30-letnik, rojen v Cannesu, je na uspešni športni poti nosil dres Montpellierja (2008–2014), Paris Saint Germaina (2014–2017), preteklo sezono pa se je preselil k Telekom Veszpremu. Sin nekdanjega metalca kladiva Jacquesa slovi po izjemno močnem strelu, kar je morda natančno tisto, kar je mladi zasedbi manjkalo. Accambray se lahko pohvali z zlato olimpijsko medaljo, naslovom svetovnega prvaka, leta 2014 pa je bil z galskimi petelini tudi evropski prvak.

Pred sezono Jallouz, nato še Dissinger

Pred začetkom sezone je sicer dolgo kazalo, da bo celjski klub okrepil prejšnjo sezono član Barcelone, Wael Jallouz, a Tunizijec je med Celjem Pivovarno Laško in nemškim Fuechsejem izbral nemško prestolnico. S predstavami, ki jih niza v najmočnejši ligi na svetu, Bundesligi, je hitro upravičil vlogo izjemne okrepitve, kar bi nedvomno bil tudi za celjski klub. V najbolje obveščenih nemških rokometnih krogih so krožile govorice, da je imel kovčke za selitev v Celje praktično spakirane član THW Kiela Christian Dissinger, ki si neskončno želi zaigrati na domačem svetovnem prvenstu, a je menda na vsak način poleg Lige prvakov želel napredovati skozi regionalno ligo SEHA. To je bilo neizvedljivo, saj je združenje prvoligašev pred sezono odločilo, da morajo vsi prvoligaši igrati v domačem prvenstvu od začetka do konca sezone.