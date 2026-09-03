'Totalka' olimpijske prvakinje pri 30 km/h

"Trenutno s svojo ekipo in zdravniki delam na tem, da bi se vrnila v polno pripravljenost, vendar nisem prepričana, ali bom lahko prihodnji teden nastopila na tekmovanju Ultimate Championships," je Tara Davis-Woodhall zapisala na Instagramu.

"Obe sva vozili s hitrostjo približno 20 milj na uro (okoli 32 km/h). Obe vozili sta uničeni. O nesreči ne morem povedati veliko več, a je vse skupaj zelo zastrašujoče. Imela sem srečo in sem hvaležna, da sem živa in sem se izognila poškodbam, ki bi ogrožale moje življenje," je dejala olimpijska prvakinja iz Pariza 2024.

Kot je dodala, ji je nesreča pustila posledice, zlasti na duševni ravni: "Fizično sem v redu. Psihično pa se nekaj dogaja – nekaj se resnično odvija v meni. Trenutek je res nesrečen. Sem prav na vrhuncu priprav. Hitrejša sem kot kdaj koli prej. Močnejša sem kot kdaj koli prej."

Davis-Woodhall je na novinarski konferenci pojasnila, da je bila na poti na trening, ko je prišlo do čelnega trčenja. Vozila je po parkirišču, ko je drugo vozilo zavilo na njen vozni pas, poročajo agencije. Novo atletsko tekmovanje bo potekalo v Budimpešti od 11. do 13. septembra. Skupni nagradni sklad znaša deset milijonov ameriških dolarjev (8,6 milijona evrov), pri čemer bodo zmagovalci prejeli po 150.000 dolarjev.