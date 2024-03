Prevc za konec prihranil nekaj evforije in napetosti, Hrgota: Čustveno bo

Pa smo ga dočakali. Dan, ko se bo od aktivne kariere smučarskega skakalca poslovil najtrofejnejši Slovenec Peter Prevc. Po sobotni ekipni preizkušnji je priznal, da je za zadnji dan kariere prihranil še nekaj evforije in napetosti. "To bo čustven dan, ampak mislim, da bomo do konca tekme ostali profesionalni. Potem pa bo vsem popustilo," pa je napovedal selektor Robert Hrgota.

Ko je februarja napovedal konec kariere, sta od njegovih zadnjih stopničk minili že skoraj dve leti. Odtlej pa se je krivulja forme Petra Prevca obrnila močno navzgor. Štirikrat je bil drugi, nato pa v petek na prvi posamični planiški tekmi dokazal, da je sposoben iti še korak dlje. Pred 14 tisoč domačimi navijači se je prvič po štirih letih razveselil zmage v svetovnem pokalu. Danes bo pred množico, ki naj bi bila še bistveno večja, skušal ponoviti ta dosežek. Si predstavljate? "Tri dni sem imel priprave, kako se moram obnašati. Zagotovo pa bo to povsem drugačen dan, pričakujem marsikatero presenečenje. Prepustil se bom stvarem. Mislim pa, da me toliko spoštujejo, da me bodo do konca tekme pustili pri miru," je Prevc včeraj razmišljal o svojem zadnjem dnevu v profesionalni karavani.

Hrgota: Prevc se je po uvodnem šoku odlično odzval Že ves konec tedna poudarja, da želi v svojem slovesu predvsem uživati, zato o rezultatskih ambicijah pred zadnjim dnem ni govoril. Vendar je že v petek dokazal, da se je sposoben povzpeti povsem na vrh. Tudi zato, ker je uspel umiriti vsa – sicer ogromna – pričakovanja, je prepričan Robert Hrgota. "V četrtek je doživel šok, ko je videl, da se zelo veliko stvari dogaja. Potreboval je nekaj časa, da je ločil te stvari. V petek se je že zbral, znal je umiriti govorice in želje vseh nas po zmagi. To bo čustven dan, ampak mislim, da bomo do konca tekme ostali profesionalni. Potem pa bo vsem popustilo," je napovedal selektor.

FOTO: Damjan Žibert

Nesrečen sobotni razplet dodatna motivacija za sklepno dejanje izjemne kariere? Ne dvomimo, da bo Prevc ob slovesu dodatno motiviran tudi zaradi dejstva, da je v soboto na ekipni tekmi brez zmage ostal po nesrečnem spletu okoliščin. Četverica, ki so jo sestavljali še Timi Zajc, Domen Prevc in Lovro Kos, bi namreč gladko slavila, če se Zajcu ne bi ponesrečil doskok. Tako pa so Avstrijci v skrajšani tekmi – drugo serijo je odpihnil veter – slavili za dobrih 10 točk.