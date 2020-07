Preventivni ukrepi: v Pogačarjevem moštvu izolirali tri kolesarje

Izraelsko moštvo je z dirke odstranilo Itamarja Einhorna in Alexa Dowsetta, potem ko sta bila v stiku s kolesarjem tega moštva Omerjem Goldsteina, ki je bil pozitiven na koronavirus pred začetkom dirke. Zaradi pozitivnega testa zunaj same dirke pa je moštvo UAE Team Emirates izoliralo tri svoje kolesarje, ki so od torka naprej prišli v stik z doslej neimenovano osebo, ki je bila takrat testirana in pri kateri so potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Gre za KolumbijceSebastiana Molana, Cristiana Munozain Camila Ardilo, poroča AFP. Pri vseh primerih odstranitve z dirke gre za preventivne ukrepe. Kolesarja izraelskega moštva sta bila negativna dan pred dirko, trije predstavniki UAE Team Emirates prav tako. Goldstein pa ne kaže nobenih simptomov covida-19.

Vsi koraki za zaščito pred novim koronavirusom so bili izpeljani v skladu s protokoli Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Ta je pred dnevi izdala in potrdila protokole za vrnitev na ceste v luči pandemije novega koronavirusa. V njih je zapisano, da bo lahko ob pozitivnih izidih na sars-cov-2 sama odločala o nadaljnji usodi dirk v sodelovanju s strokovnimi skupinami, zdravniki, organizatorji in ostalimi deležniki dirk.