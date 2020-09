Prevetritev pri Ineosu: v naslednji sezoni pomočnik tudi Richie Porte

Tam je bilo sicer najboljše moštvo Jumbo-Visma, ki je nadziralo dogajanje večji del treh tednov na francoskih cestah, na koncu pa je nizozemsko moštvo, za katero nastopa slovenski zvezdnik Primož Roglič, ostalo brez rumene majice, potem ko je Rogliča v rumenem slekel rojak Tadej Pogačar.

Ineos Grenadiersi so bili daleč od vrha, obenem pa je moral predčasno zaradi slabega počutja dirko končati glavni up Kolumbijec Egan Bernal. Vse to je moštvo spodbudilo h krepitvi moštva za naslednje leto. Poleg Richieja Porta (prej Trek-Segafredo) bo tako moštvo okrepil Kolumbijec Daniel Martinez(EF Pro Cycling), britanski talent Tom Pidcock(Team Wiggins), iz Jumbo-Visme pa prihaja Belgijec Laurens De Plus. Že pred tem je pogodbo z Ineosom podpisal Britanec Adam Yates.

Moštvo bo leta 2021 zapustil štirikratni zmagovalec Toura Chris Froome, ki se seli k moštvu Israel Start-Up Nation.