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Prezgodnja smrt dolgoletnega tekmeca Iztoka Čopa

Oslo, 21. 07. 2026 20.14 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Olaf Tufte

V 51. letu starosti je na Norveškem umrl dvakratni olimpijski prvak v veslanju Olaf Tufte, dolgoletni tekmec in tudi prijatelj slovenskega olimpijskega šampiona Iztoka Čopa, poroča britanski Reuters. Tufte je bil celo Čopova poročna priča, pred dobrimi 15 leti pa sta tekmovalca razmišljala tudi o skupnih nastopih v dvojnem dvojcu.

Olaf Tufte
Olaf Tufte
FOTO: Profimedia

Natančnih razlogov o smrti veslača domači še niso sporočili. Doslej je jasno, da so ga našli nezavestnega na domači kmetiji, kljub prevozu v bolnišnico pa mu zdravniki niso mogli več pomagati. Olaf Tufte je v bogati karieri, nastopil je na sedmih igrah od Atlante leta 1996 do Tokia leta 2021, osvojil dve zlati, eno srebrno in eno bronasto medaljo.

Naslova olimpijskega prvaka v skifu je osvojil na igrah v Atenah leta 2004 in štiri leta pozneje v Pekingu, na igrah v Sydneyju 2000 pa je bil srebrn, ko sta morala s partnerjem Fredrikom Bekknom priznati premoč Iztoku Čopu in Luki Špiku. V Riu de Janeiru 2016 je bil v dvojnem dvojcu bronast.

Nazadnje na olimpijskih igrah je Tufte tekmoval pri 45 letih v Tokiu 2021, ko je nastopil v četvercu brez krmarja in z ekipo zasedel deveto mesto. Na svetovnih prvenstvih je osvojil dve zlati, eno srebrno in tri bronaste medalje.

olaf tufte smrt 51 let olimpijski prvak

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