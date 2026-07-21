Prezgodnja smrt dolgoletnega tekmeca Iztoka Čopa

Natančnih razlogov o smrti veslača domači še niso sporočili. Doslej je jasno, da so ga našli nezavestnega na domači kmetiji, kljub prevozu v bolnišnico pa mu zdravniki niso mogli več pomagati. Olaf Tufte je v bogati karieri, nastopil je na sedmih igrah od Atlante leta 1996 do Tokia leta 2021, osvojil dve zlati, eno srebrno in eno bronasto medaljo.

Naslova olimpijskega prvaka v skifu je osvojil na igrah v Atenah leta 2004 in štiri leta pozneje v Pekingu, na igrah v Sydneyju 2000 pa je bil srebrn, ko sta morala s partnerjem Fredrikom Bekknom priznati premoč Iztoku Čopu in Luki Špiku. V Riu de Janeiru 2016 je bil v dvojnem dvojcu bronast.

Nazadnje na olimpijskih igrah je Tufte tekmoval pri 45 letih v Tokiu 2021, ko je nastopil v četvercu brez krmarja in z ekipo zasedel deveto mesto. Na svetovnih prvenstvih je osvojil dve zlati, eno srebrno in tri bronaste medalje.