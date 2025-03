Preživeli skopski 'kotel': 'Novinci so dokazali, da lahko računamo na njih'

"Glede na vse kadrovske težave, ki smo jih imeli pred začetkom akcije, so moji varovanci odigrali zares dobro tekmo. Začeli smo slabo, nato pa smo gostitelje stisnili in jih na koncu polčasa tudi ujeli. V drugem polčasu smo odločno pohodili stopalko za plin in zmagali. Mojim varovancem bi še enkrat čestital za lepo zmago, kljub odsotnosti številnih igralcev z januarskega svetovnega prvenstva so se zelo izkazali in dokazali, da lahko na njih računamo v prihodnosti," je po zmagi v Skopju dejal Uroš Zorman.