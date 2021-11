Pri 105 letih postavila svetovni rekord v teku na 100 metrov

V disciplini sprint je začela tekmovati pri 100 letih starosti in leta 2017 postavila svetovni rekord v starostni kategoriji nad 100 let. Takrat je bila veliko hitrejša, saj je to razdaljo pretekla v pičlih 39 sekundah. A septembra je njen rekord podrla Diane Friedman. To je nekdanjo učiteljico spodbudilo, da se je prijavila v novi kategoriji nad 105 let in postavila nov rekord. "Zelo rada tečam in zelo rada sem navdih drugim," je v nedeljo povedala Hawkinsova in dodala: "Želim nadaljevati s tekom kolikor dolgo bom lahko. Moje sporočilo drugim je, da morajo ostati aktivni, če želijo biti zdravi in veseli v starosti."