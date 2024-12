Pri 55 letih umrla nekdanja olimpijska prvakinja

Po amputaciji spodnjega dela desne noge, ki jo je povzročila bakterijska okužba leta 2010, je začela tekmovati v paraolimpijskem športu in na paraolimpijskih igrah 2012 osvojila peto mesto v suvanju krogle. Wyludda je leta 2017 končala športno kariero.

Ilke Wyludda je leta 1990 in 1994 osvojila naslov evropske prvakinje. Ob tem je dvakrat zasedla drugo mesto na svetovnem prvenstvu v letih 1991 in 1995 ter dosegla uspeh kariere leta 1996, ko si je priborila zlato olimpijsko medaljo v Atlanti. Tedaj je disk zalučala 69,66 metra, rezultat, s katerim bi zlato kolajno osvojila tudi na letošnjih igrah v Parizu.

"Novica je strašno težka in me je osupnila. Ilke se je po svoji karieri borila z zdravstvenimi težavami. Celotna nemška skupnost metalcev je v žalovanju. Vedno je bila borka, a je svojo zadnjo borbo žal izgubila veliko prezgodaj," je dejala njena prijateljica in nekdanja metalka kopja Silke Renk, ki danes deluje kot predsednica Deželne športne zveze Saška-Anhalt.