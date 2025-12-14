Pri 71 letih postal najstarejši igralec z zmago na svetovnem prvenstvu

Paul Lim je v uvodnem krogu s 3:1 premagal Šveda Jeffreyja de Graafa, ob glasni podpori občinstva v Alexandra Palaceu v severnem Londonu. 71-letni veteran iz Singapurja je izboljšal prejšnji rekord Severnega Irca Johna MaGowana, ki je bil leta 2008 star 67 let, ko je v prvem krogu izločil Chrisa Masona.
Lim, znan pod vzdevkom Singapore Slinger, se bo v drugem krogu pomeril s svetovnim prvakom leta 2024 Lukom Humphriesom, ki je v uvodnem nastopu s 3:1 premagal rojaka Teda Evettsa. Lim je Humphriesa na tem turnirju premagal že pred petimi leti, ko je kot 66-letnik v prvem krogu slavil s 3:2.
Singapurec meni, da je bila zmaga nad Humphriesom pred petimi leti večji dosežek kot postavitev novega starostnega rekorda na turnirju, o svojem naslednjem tekmecu pa govori z velikim spoštovanjem.
"Zdelo se mi je skoraj neverjetno, da bi se znova srečal z Lukom Humphriesom," je dejal. "Današnji Luke Humphries ni več tisti izpred nekaj let. Nedvomno je sila, s katero je treba računati, in eden najboljših igralcev na svetu."
Humphries je bil proti Evettsu v dobri formi, a je priznal, da bo dvoboj z Limom poseben izziv. "Neverjetno je – Paul je legenda. Najtežje pri vsem skupaj je, da me ima res zelo rad," je povedal Humphries. "Pogovarjava se in mi reče: Ti si moj najljubši igralec.' Potem pa moram iti igrati proti njemu – ni lahko!"
"Odkar sva igrala leta 2020, je ostal v stiku z mano in mi govoril: Dosegel boš velike stvari. In imel je prav. Občinstvo bo proti meni in če ne bom igral dobro, bo Paul zagotovo videl svojo priložnost," je še dodal Humphries.
