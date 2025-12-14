Svetli način
Pri 71 letih postal najstarejši igralec z zmago na svetovnem prvenstvu

London, 14. 12. 2025 16.45 | Posodobljeno pred 57 minutami

S.V.
Paul Lim se je v kultnem Alexandra Palaceu zapisal v zgodovino svetovnega prvenstva v pikadu. Singapurčan, ki bo prihodnji mesec dopolnil 72 let, je postal najstarejši igralec, ki je kadarkoli dobil dvoboj na tem tekmovanju.

Paul Lim
Paul Lim FOTO: Profimedia

Paul Lim je v uvodnem krogu s 3:1 premagal Šveda Jeffreyja de Graafa, ob glasni podpori občinstva v Alexandra Palaceu v severnem Londonu. 71-letni veteran iz Singapurja je izboljšal prejšnji rekord Severnega Irca Johna MaGowana, ki je bil leta 2008 star 67 let, ko je v prvem krogu izločil Chrisa Masona.

Lim, znan pod vzdevkom Singapore Slinger, se bo v drugem krogu pomeril s svetovnim prvakom leta 2024 Lukom Humphriesom, ki je v uvodnem nastopu s 3:1 premagal rojaka Teda Evettsa. Lim je Humphriesa na tem turnirju premagal že pred petimi leti, ko je kot 66-letnik v prvem krogu slavil s 3:2.

Preberi še SP v pikadu se bo do konca desetletja igralo v kultni dvorani

Singapurec meni, da je bila zmaga nad Humphriesom pred petimi leti večji dosežek kot postavitev novega starostnega rekorda na turnirju, o svojem naslednjem tekmecu pa govori z velikim spoštovanjem.

"Zdelo se mi je skoraj neverjetno, da bi se znova srečal z Lukom Humphriesom," je dejal. "Današnji Luke Humphries ni več tisti izpred nekaj let. Nedvomno je sila, s katero je treba računati, in eden najboljših igralcev na svetu."

Luke Humphries
Luke Humphries FOTO: AP

Humphries je bil proti Evettsu v dobri formi, a je priznal, da bo dvoboj z Limom poseben izziv. "Neverjetno je – Paul je legenda. Najtežje pri vsem skupaj je, da me ima res zelo rad," je povedal Humphries. "Pogovarjava se in mi reče: Ti si moj najljubši igralec.' Potem pa moram iti igrati proti njemu – ni lahko!"

"Odkar sva igrala leta 2020, je ostal v stiku z mano in mi govoril: Dosegel boš velike stvari. In imel je prav. Občinstvo bo proti meni in če ne bom igral dobro, bo Paul zagotovo videl svojo priložnost," je še dodal Humphries.

pikado pdc svetovno prvenstvo paul lim
'Ko sem ga pogledal, me je po celem telesu spreletel srh'

Betuul
14. 12. 2025 17.43
👏čestitke za 1.uvrstitev na svetu v 🎯! za Paul a iz Singapurja
ata_jez
14. 12. 2025 17.03
Pikadist ali pikaču? Kaj pravi SSKJ? 🤣
