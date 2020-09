Pri ekipi UAE dvigujejo napetost: 'Pogačarja zanima le zmaga'

"To sem ga vprašal včeraj, zatrdil je, da ga zanima le zmaga. S Primožem sta prijatelja, Tadej je ponosen, da sta v vodstvu dva Slovenca, a dirka je dirka, poskušal ga bo premagati. Ne glede na vse, kar se bo do konca zgodilo, pa bosta Slovenca, ki zasedata prvi dve mesti, tudi po Touru ostala prijatelja,"je dejal nekdanji avstralski kolesar, zdaj pa športni direktor vedno močnejše (in vedno bolj slovenske) ekipe UAE Team Emirates Allan Peiper.3

Se pa Pogačarjev "šef" dobro zaveda, da premagati Primoža Rogličane bo lahko.