Pri Jumbo-Vismi brez drame: Imamo močno ekipo in močnega vodjo

Primož Roglič (Jumbo-Visma) je kljub napadu Brandona McNultyja po zadnjem vzponu četrte etape ostal v skupini, v kateri so vozili vsi (papirnati) favoriti dirke po Baskiji. Čakajoč na odziv kolesarjev ekip Movistar in INEOS Grenadiers, je Roglič izgubil preveč, da bi obdržal vodstvo v skupnem seštevku, in na 14. mestu zaostal za 49 sekund. Pozitivne novice za Jumbo-Vismo je prinesel vsaj napredek Jonasa Vingegaarda , ki je v skupnem seštevku zdaj tretji, 28 sekund za vodilnim McNultyjem.

'Morda se bo v soboto zvečer izkazalo, da smo sprejeli napačno odločitev'

"Seveda bi raje imeli majico (vodilnega, op. a.), a vsega ne moremo nadzirati, za nas pa je takšna situacija tudi zelo dobra pred sobotno kraljevsko etapo," je dejal Niermann za portal Cyclingnews.

"(McNulty) je že začel vzpon, Jonas pa ga je potegnil nazaj, ko je spet napadel, pa se je Primož odločil, da ga pusti. Govorili smo, da bi se lahko odvil ta scenarij. A dva kolesarja sta, ki sta pri vzponih veliko močnejša–to pa sta Primož in Pogačar. Ali je bila to prava poteza? Bomo videli. Morda se bo v soboto zvečer izkazalo, da smo sprejeli napačno odločitev ‒ da bi se morali podati na lov in da bi se Primož boril za majico. Toda dirke še zdaleč ni konec in za zdaj lahko povsem mirno živimo s to situacijo."

Silovit tempo poskrbel za selekcijo

Pri Cyclingnewsso zapisali, da je Roglič že večkrat poudaril mladost svojih moštvenih kolegov, dirka po Baskiji pa je po ocenah Niermanna vedno zelo težka preizkušnja, na kateri ena ekipa težko pazi na vse napade svojega vodilnega kolesarja. To se je pokazalo tudi v četrtek, ko se je 189-kilometrska etapa, ki je bila tudi najdaljša na letošnji izvedbi dirke, končala s silovitim tempom.

"Že zadnje tri etape je bilo zelo težko nadzorovati, fantje pa so opravili zelo dobro delo pri nadziranju tistega zgodnjega današnjega (četrtkovega, op. a.) pobega. Televizija tega ni pokazala, a 110 kilometrov so želeli vsi biti med ubežniki, to pa je pobralo veliko energije," je še razkril Niermann.

Odločal bo (tudi) legendarni Alto Arrate

Zdaj sta se vlogi zamenjali: napadala bo Rogličeva Jumbo-Visma, v vlogi "branilcev" pa bo Pogačarjev UAE. Pri Jumbo-Vismi ostajajo optimisti in Niermann verjame, da je tekma "precej odprta".

"Imamo močno ekipo in močnega vodjo, smo drugi in tretji v skupnem seštevku in mislim, da je dirka precej odprta," je še dodal Niermann pred očitno spektakularnim zaključkom dirke. V petek bo na sporedu razgibana etapa od Hondarribie do Ondarroe (160,2 km). V soboto bo na vrsti še zadnja, kraljevska etapa od Ondarroe do Arrateja (111,9 km) s sedmimi kategoriziranimi vzponi, tudi najslavnejšim v celotni Baskiji, na Alto Arrate, ki je stalnica tudi na dirki po Španiji.