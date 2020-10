Pri Jumbo-Vismi stavijo na dva: Rogliča in Dumoulina

Prihodnji torek se bo na Pirenejskem polotoku začela 75. kolesarska dirka po Španiji. Pri nizozemski ekipi so v četrtek objavili, da bosta kapetana dva: lanski zmagovalec Vuelte Slovenec Primož Roglič, ki bo imel na dresu številko 1, in Nizozemec Tom Dumoulin. Cilj obeh je skupna zmaga na dirki, so zapisali pri Jumbo-Vismi.

Primož Roglič je osvojil lansko izvedbo španske pentlje. Po enajstih dnevih v rdeči majici vodilnega je Slovenec v španski prestolnici Madridu pokoril konkurenco. Športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann je v četrtek poudaril, da se bo razdelitev vlog med obema kapetanoma postopoma izkristalizirala med dirko samo. "Šele med dirko po Španiji bo postalo jasno, kdo bo naš favorit, naš glavni adut. Naše moštvo bo na startu dirko začelo z dvema favoritoma za skupno zmago, eden od njiju je lanski zmagovalec. To pomeni, da bodo oči drugih ekip uprte v nas. Tega se zavedamo," je dejal Niermann. 'Oba sta naša prioriteta'

"Zato moramo pripraviti dober načrt, kako priti do najboljše predstave. Osebno menim, da imamo zelo močno ekipo z dvema kapetanoma, ki sta oba naša prioriteta. Preostali fantje bodo dirkali v podporo Primožu in Tomu,"je poudaril športni direktor Jumbo-Visme. Nemec meni, da kolesarje čaka zelo težka trasa: "Že prve tri etape so gorske, tako da moramo biti močni že povsem na začetku. Šesta etapa bo kmalu za tem. Po mojem mnenju je šesta kraljevska, saj je cilj na vrhu Tourmaleta. Seveda so še druge težke etape, a sam menim, da je najpomembnejši teden Vuelte prvi teden." Poleg Rogliča in Dumoulina bodo za Jumbo-Vismo na španski pentlji kolesarili še Lennard Hofstede, Jonas Vingegaard, George Bennett, Paul Martens, Robert Gesinkin Sepp Kuss.