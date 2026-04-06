Tinkara Kogovšek, kot med drugim piše na uradni spletni strani ljubljanskega kolektiva, je v tej sezoni naredila velik korak naprej, debitirala v EHF Ligi prvakinj ter pokazala, da je pomemben del Krimove prihodnosti.odaljšanje sodelovanja je še en jasen korak v smeri dolgoročnega razvoja ekipe, ki temelji tudi na mladih, obetavnih in slovenskih igralkah. "Vesela sem, da bom še naprej nosila Krimov dres. Se že veselim novih priložnosti in skupnih zmag! Gremo, Krim," je ob podpisu pogodbe dejala 21-letna levokrilna Litijčanka in slovenska reprezentantka
Pri Krimu gledajo v prihodnost: Tinkara Kogovšek podaljšala sodelovanje
Tinkara Kogovšek bo tudi v prihodnje nosila dres rokometašic Krima Mercatorja, saj je podpisala novo pogodbo do leta 2029. Pred 21-letno slovbebnsko reprezentantko sta v tabor Ljubljančank prišli danska levičarka Alberte Kielstrup Madsen in avstrijska reprezentantka Andrea Barnjak, ki igra na položaju zunanje igralke.
