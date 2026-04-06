Pri Krimu gledajo v prihodnost: Tinkara Kogovšek podaljšala sodelovanje

Tinkara Kogovšek, kot med drugim piše na uradni spletni strani ljubljanskega kolektiva, je v tej sezoni naredila velik korak naprej, debitirala v EHF Ligi prvakinj ter pokazala, da je pomemben del Krimove prihodnosti.odaljšanje sodelovanja je še en jasen korak v smeri dolgoročnega razvoja ekipe, ki temelji tudi na mladih, obetavnih in slovenskih igralkah. "Vesela sem, da bom še naprej nosila Krimov dres. Se že veselim novih priložnosti in skupnih zmag! Gremo, Krim," je ob podpisu pogodbe dejala 21-letna levokrilna Litijčanka in slovenska reprezentantka